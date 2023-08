DLRG taucht nach Müll im Tegernsee

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Die Rettungstaucher der DLRG Tegernsee: insgesamt 2 große Kisten Müll fischten sie aus dem Tegernsee. © GB

Tegernsee – Am vergangenen Freitag übte die DLRG Tegernsee Wasserrettungen. Sicher ans Ufer gebracht wurden aber keine Personen, sondern Müll aus dem Tegernsee.

Am vergangenen Freitag führten die Rettungstaucher des DLRG Ortsverbandes Tegernsee eine Wasserübung durch. Geübt wurde das Retten und Bergen von Personen in flacheren Ufergewässern mit Schnorchel und Taucherflossen. Weil das den Tauchern der DLRG noch nicht genug war, verbanden sie diese Übungseinheit gleich mit etwas Nützlichem: Müll und Unrat aus dem Tegernsee fischen. „Die Aktion fand in der Nähe des Bräustüberl statt und soll auf die Bedeutung sauberer Gewässer und den Umweltschutz aufmerksam machen“, teilt Einsatzleiter Benedikt Mengele mit.

Mehrere Maßkrüge fischte die DLRG aus dem Tegernsee. Bei diesem könnte man fast meinen, es handelt sich um moderne Kunst. © GB

Neben ihrem regulären Wachdienst holten die Taucher mithilfe einer Seilkonstruktion Glasflaschen, Maßkrüge und anderen Müll aus einer Wassertiefe von bis zu drei Meter empor. Der Unrat wurde im Anschluss der Aktion fachgerecht von der DLRG entsorgt. „Die unachtsame Entsorgung von Abfällen im Tegernsee kann langfristige Auswirkungen auf die Wasserqualität und das Ökosystem haben“, erklärt Mengele. Die DLRG appelliert deshalb nochmal an alle Besucher, verantwortungsvoll mit Abfällen umzugehen. Schließlich gibt es nur einen Tegernsee und eine Umwelt.