Bade-Drama am Tegernsee: Passant rettet jungen Mann vor dem Ertrinken

Von: Sandra Hefft

Kaum hatte der mutige Passant die Hand des Ertrinkenden ergriffen, bekam er auch schon Unterstützung durch die DLRG Tegernsee. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Tegernsee – Am Sonntag ereignete sich an der Luitpold-Anlage in Tegernsee ein Unfall eines Badegastes. Der Nichtschwimmer ging im See unter, konnte aber gerettet werden.

Im wahrsten Sinne in letzter Sekunde wurde wohl am Sonntag (20. August) in Tegernsee durch mutiges Eingreifen eine Tragödie verhindert: Wie die DLRG Tegernsee mitteilt, tummelten sich bei herrlichem Wetter viele Touristen an der Luitpold-Anlage zum Baden und Sonnen. „Es herrschte eine ausgelassene Stimmung“, heißt es im Bericht.

Gegen 16.30 Uhr kam es dann zu dem Unfall: „Ein junger Tourist, Nichtschwimmer, hatte sich zur Abkühlung an das Seeufer gestellt und ging mit den Füßen ins Wasser“, erklärt die DLRG. „Dabei verlor er das Gleichgewicht, rutsche in den See hinein und versank in den Fluten.“ Der See ist an dieser Stelle bis zu drei Meter tief.

Ein Passant beobachtete die Szene zufällig und ergriff in letzter Sekunde die Hand des Ertrinkenden. Ebenfalls auf die Situation aufmerksam wurde die Wachmannschaft der DLRG Wachstation in Tegernsee. Sofort sprangen zwei Rettungsschwimmer in den See und retteten den Mitte 20-Jährigen, der von dem Augenzeugen über Wasser gehalten wurde.

Parallel setzten die DLRGler einen Notruf über Funk ab und informierten die Rettungsleitstelle in Rosenheim. Diese alarmierte den Rettungswagen aus Rottach und den Gmunder Notarzt. Der Nichtschwimmer wurde zur Überwachung in das Krankenhaus Agatharied transportiert.

„Nach dem Vorfall waren sich alle einig, der junge Mann hat dem aufmerksamen Passanten sein Leben zu verdanken“, erklärt die DLRG Tegernsee. Deren stellvertretender Vorsitzender Benedikt Mengele lobte das große Maß an Zivilcourage und Mut, welches ein Menschenleben rettete. Er wies aber auch daraufhin, wie wichtig Schwimmkurse bereits im frühen Kindesalter sind.