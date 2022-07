Fachtagung am Tegernsee zum Thema „E-Mobilität im Tourismus“

Widmeten sich dem Thema „E-Mobilität im Tourismus“: (v.l.) Daniel Inkoferer, Alwin Gericke, Matthias Vogt, Florian Appel, Guido Weißmann, Manfred Pfeiler, Michael Götz, Thomas Ammer, Tanja Brunnhuber, Benedikt Krinninger, Sebastian Beger und Elena Mandl. © E-Werk

Tegernsee – Die Zahl der E-Autos auf deutschen Straßen steigt. Das E-Werk Tegernsee will dafür sensibilisieren und lud zur Fachtagung „E-Mobilität im Tourismus“.

Mittlerweile ist das E am Ende des Nummernschilds von Elektroautos keine Seltenheit mehr auf deutschen Straßen. „Aktuell sind über 30 Prozent der neu zugelassenen Pkw elektrifiziert“, teilt das E-Werk Tegernsee mit. „Getrieben durch steuerliche Vorteile, Förderprogramme und steigende Treibstoffkosten wird dieser Trend weiter zunehmen.“ Man stehe also erst am Anfang des Massenmarktes Elektromobilität. Bei einem Fachtag zu „E-Mobilität im Tourismus“ wurde das Thema nun näher beleuchtet.



Der Tenor im Hotel „Das Tegernsee“, in dem die Informationsveranstaltung stattfand: Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Leistungsfähigkeit der E-Flotte entwickle sich entscheidend weiter. „Ladeleistungen von über 200 kW waren vor wenigen Jahren noch unvorstellbar“, erklärt das E-Werk. „Batteriegrößen von bis zu 100 kWh reichen mittlerweile für über 500 Kilometer.“ Der Mythos des reinen Stadtflitzers gehöre der Vergangenheit an. Vielmehr würden sich moderne Elektrofahrzeuge auch für eine längere Urlaubsreise eignen. Damit sei der Zukunftstrend Elektromobilität auch im Bereich Tourismus angekommen.

Bis 2030 über 30 Prozent mit Ladebedarf

Die Bundesregierung schätzt, dass bis 2030 über 30 Prozent der Fahrzeuge einen Ladebedarf haben werden. Das heißt: Jedes dritte bis vierte Auto, das an Hotel, Campingplatz, Museum, Wanderparkplatz oder anderen touristischen Attraktionen steht, werde in acht Jahren einen Ladebedarf haben. Einschlägige Untersuchungen zeigen, dass für Elektromobilisten eine Lademöglichkeit mit zu den wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Beherbergungsbetrieben darstellt. Wer also bis 2030 keine Lademöglichkeit anbieten kann, laufe Gefahr, bis zu 30 Prozent seiner Gäste zu verlieren. Damit sei die Situation nur umrissen.

Wesentliche Fragen blieben aber noch unbeantwortet: Wie kann die Masse an Elektrofahrzeugen sinnvoll geladen werden? Welcher zusätzliche Strombedarf entsteht dadurch beispielsweise bei Hotels und Beherbergungsbetrieben? Welche sonstigen Erwartungen und Bedürfnisse hat der Elektromobilist von morgen? Wie lässt sich eine vorhandene Ladeinfrastruktur schon heute optimal als Kundenbindungsmaßnahme nutzen?

Seit geraumer Zeit fokussiert sich die bayerische Kompetenzstelle Elektromobilität auch auf den Bereich Tourismus. Im einschlägigen Förderprogramm des bayerischen Wirtschaftsministeriums „Elektromobilität im Tourismus – fit für die Zukunft“ wurden mittlerweile über 5.000 Lademöglichkeiten für E-Pkw und Pedelecs beantragt. Veranstaltungen, Vorträge und Kooperationen – beispielsweise mit dem Projekt Deutsche E-Alpenstraße – haben wesentlich dazu beigetragen, Beherbergungsbetriebe und touristische Destinationen für Elektromobilität zu sensibilisieren.

Erfahrungen zu Elektromobilität im Tourismus

Im nächsten Schritt sollen die einschlägigen Erfahrungen rund um Elektromobilität im Tourismus kommuniziert und verbreitet werden, um den Tourismus in ganzer Breite auf den E- Antrieb von morgen vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund fand die Fachtagung „Elektromobilität im Tourismus“ statt. Gefördert und inhaltlich begleitet wurde die Veranstaltung vom E-Werk Tegernsee, das selbst auf jahrelange Praxiserfahrung im Bereich Elektromobilität und Ladeinfrastruktur zurückgreifen kann.



So wurden einen Tag lang die verschiedenen Aspekte von E-Mobilität beleuchtet. Unter anderem ging es darum, was im Bereich Tourismus dabei zu beachten ist. Auch Car-Sharing und ähnliche Modelle, wie es sie zum Beispiel bereits in Bayrischzell am Bahnhof gibt, wo man vom Zug auf ein Mietauto wechseln kann, spielten eine Rolle. „Die Veranstaltung soll dazu beitragen, eine der wichtigsten Urlaubsregionen in Bayern für die Elektromobilität von morgen vorzubereiten“, erklärt das E-Werk abschließend. ksl