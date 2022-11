Nach Einbruch bei „Bergzeit“ in Gmund hofft die Polizei auf Hinweise

Von: Sabrina Winklmaier

Unbekannte Täter brachen in das Sportgeschäft in Gmund ein (Symbolbild) © Silas Stein

Gmund – In der Nacht auf Mittwoch brachen Täter in das Sportgeschäft „Bergzeit“ im Gmund/Moosrain ein. Die Polizei Bad Wiessee bittet um Mithilfe.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, drangen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (23. November) über eine rückwärtige Feuerleiter, in das Sportgeschäft „Bergzeit“ in Gmunder Ortsteil Moosrain ein. Von der Treppe aus gelangten sie auf die Dachterrasse des Geschäftes und brachen dort die Terrassentür zu den Verkaufsräumen im Obergeschoss auf, der Sachschaden hierfür beläuft sich auf circa 300 Euro.

Im Geschäft klauten die Täter Bargeld, Sportbekleidung, Bergschuhe und Sportuhren. Der Schaden hierfür kann momentan noch nicht konkret beziffert werden, es muss, laut Polizeibericht, erst eine Inventur durchgeführt werden. Die Summe werde aber sicherlich im fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass das Fahrzeug der Diebe auf der Rückseite des Parkplatzes stand, damit die Ware unentdeckt verladen werden konnte.

Die Polizeiinspektion Bad Wiessee bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Tatnacht etwas Auffälliges gesehen hat, der soll sich unter Telefon 08022/98780 melden.