Versteckt am Tegernsee: Polizei nimmt bundesweit agierende Bande fest

Teilen

Diese Wertsachen und Beweismittel hat die Polizei auf dem Campingplatz am Tegernsee sichergestellt. © PP OBS

Kreuth – Mit einer Aktion am Donnerstag hat die Polizei drei Tatverdächtige auf einem Campingplatz am Tegernsee festgesetzt. Sie sollen zahlreiche Diebstähle begangen haben.

Am Donnerstagmorgen (2. Juni) konnten auf einem Campingplatz am Tegernsee drei Männer festgenommen werden. „Sie sind dringend tatverdächtig, Mitglieder einer bundesweit agierenden Bande zu sein, die mit Diebstahlsdelikten, auch in der Region Rosenheim, Opfer um ihr Erspartes brachte“, teilt Sprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle, welche der Ermittlungsrichter im Rahmen der Vorführung am Freitag erließ.

In den vergangenen Jahren und speziell 2021 kam es auch im Raum Rosenheim wiederholt zu Diebstahldelikten, bei denen zumeist ältere Bürger betroffen waren und die Täter mit ihrer Beute, zum Teil erheblichen Geldbeträgen oder Schmuck, entkamen. Aktuell kam es am 31. Mai in Rosenheim zu einem solchen Fall: Zwei Männer hatten sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 79 Jahre alten Frau im Rosenheimer Stadtteil Fürstätt verschafft. Die beiden angeblichen Handwerker gaben vor, Instandsetzungsarbeiten durchführen zu müssen, lenkten ihr Opfer geschickt ab und entwendeten unbeobachtet Schmuck aus der Wohnung. Die Trickdiebe entkamen.

Auf einem Campingplatz in Kreuth-Weißach

Die Polizeiinspektion Rosenheim untersuchte den Fall und für die Beamten war schnell klar, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um reisende Bandendiebe handeln musste. Informationen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Köln, der Herkunftsregion der Bandenmitglieder, untermauerten diese Annahme.

Rund 30 Polizisten der Polizeiinspektion Rosenheim, der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Rosenheim und der Observationsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion mit Zusatzaufgaben (KPI/Z) des Polizeipräsidiums waren an dem Einsatz am frühen Donnerstagmorgen auf einem Campingplatz im Kreuther Ortsteil Weißach am Tegernsee beteiligt. „Zuvor hatten sich die Ermittler mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim abgestimmt und von dort die notwendigen Weisungen, Anordnungen und Beschlüsse bekommen“, erläutert der Polizei-Sprecher.

Tatverdächtige kommen aus Raum Köln

Kurz nach 6.30 Uhr klickten bei den Tatverdächtigen die Handschellen. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass sich die drei Männer – drei Deutsche im Alter von 26, 27 und 47 Jahren, die eigentlich im Großraum Köln in Nordrhein-Westfalen wohnen – auf dem Campingplatz eingemietet hatten, um von dort aus Straftaten im südbayerischen Raum zu begehen. Zeitgleich zur Festnahme am Tegernsee wurden die Wohnorte der Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen von den Polizeibehörden dort durchsucht, mit denen die Rosenheimer Ermittler in engem Kontakt stehen.

„Neben dem geschilderten Fall aus Rosenheim stehen die Festgenommenen in Verdacht, bayernweit in München, Landsberg und Memmingen sowie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich zu sein“, sagt der Polizei-Sprecher. „Bei der Durchsuchungsaktion auf dem Campingplatz am Tegernsee wurde die Polizei bereits fündig: Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe und zahlreiche Schmuckgegenstände als mutmaßliche Tatbeute sowie Beweismittel wie Mobiltelefone, Funkgeräte und Arbeitskleidung für Handwerker konnten sichergestellt werden.“ Ein Fiat der Tatverdächtigen wurde ebenfalls sichergestellt.

Andere Fälle werden ebenfalls geprüft

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim wurden die Beschuldigten am Freitag (3. Juni) unter dem Tatvorwurf des schweren Bandendiebstahls dem Ermittlungsrichter vorgeführt, um die Haftfrage zu prüfen. Gegen alle Tatverdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Sie wurden unmittelbar in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln indes weiter. „Es gilt, die Täterschaft der Beschuldigten für eine Vielzahl von ähnlich gelagerten Fällen zu prüfen“, erklärt Stefan Sonntag. ksl