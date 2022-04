Einsatz an der Popperwiese: Ruderboot im Tegernsee gekentert

Nachdem zwei Personen mit ihrem Ruderboot auf dem Tegernsee gekentert waren, wurden sie von Einsatzkräften der Wasserwacht versorgt. © Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Rottach-Egern – Zu einem Einsatz am Tegernsee ist es am Dienstagmittag gekommen. Ein Münchner und dessen Sohn konnten sich selbst ans Ufer der Popperwiese retten.

Am Dienstag (19. April), um 12.05 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Polizei per Notruf die Meldung ein, dass gegenüber der Popperwiese in Rottach-Egern, nahe der Ringseeinsel, zwei Personen mit ihrem blauen Fischerboot gekentert seien, teilt die Polizeiinspektion Bad Wiessee mit.

„Die nur wenige Minuten später eintreffende Bootsstreife der Polizei Bad Wiessee konnte bereits frühzeitig Entwarnung geben“, erklärt die Polizei. Die beiden Männer, die beim Angeln waren, – ein 46-Jähriger aus München und dessen 15-jähriger Sohn – hatten sich bereits ans Ufer der Popperwiese gerettet, standen dort hüfttief im 8 Grad Celsius kalten Wasser des Tegernsees und versuchten, ihr Ruderboot zu wenden.

„Die beiden wurden durch das BRK wegen ihrer Unterkühlung versorgt“, berichtet die Polizei. „Sonst waren sie nicht verletzt.“ Weiterhin waren die Wasserwacht Rottach-Egern und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. ksl