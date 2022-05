Einsatz am Edeka in Tegernsee: Polizei sucht Zigaretten-Diebe

In den Edeka-Einkaufsmarkt am Sommerkeller in Tegernsee ist eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. © Federico Gambarini/dpa (Symbolbild)

Tegernsee – Unbekannte sind am Sonntag in den Edeka am Sommerkeller in Tegernsee eingebrochen und haben Zigaretten geklaut. Die Polizei war im Einsatz.

In der Nacht von Samstag, 21., auf Sonntag, 22. Mai, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter mit massiver Gewalt durch den Personaleingang in den Edeka-Einkaufsmarkt in Tegernsee (Am Sommerkeller) ein. Da der Alarm auslöste, konnte die Zeit des Einbruchs relativ genau auf 22. Mai, 2.45 Uhr, eingegrenzt werden, berichtet die Polizeiinspektion Bad Wiessee.

„Im Gebäude brachen sie eine Bürotür auf“, schildert die Polizei. „Aus dem Bereich des Warenlagers wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Zigaretten in erheblichen Mengen entwendet.“ Vermutlich, weil der Alarm auslöste, wurde der oder wurden die Täter gestört und konnte/n unerkannt fliehen, obwohl sechs Polizeistreifen das Gebäude sofort umstellten. An dem Einsatz war auch ein Diensthundeführer beteiligt.

„Die Absuche des Tatortumfelds sowie die eingeleitete Fahndung verliefen ergebnislos“, resümiert die Polizei. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden bewege sich im Bereich von 2.000 Euro, der Wert der entwendeten Beute zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Um den Einbruch aufzuklären, bietet die Polizei Bad Wiessee um Mithilfe:

Wer hat im Zeitraum am 22. Mai, 1 bis 3.30 Uhr, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ähnliches im Umfeld des Edeka-Supermarkts in Tegernsee beobachtet?

Wer hat eine Person oder mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie sich am 22. Mai, vor 2.45 Uhr, mit entsprechenden Werkzeugen in dem Bereich aufgehalten haben?

Wem sind am 22. Mai, nach 2.45 Uhr, Personen aufgefallen, welche Pakete wie Zigarettenstangen oder ähnliches mit sich geführt haben?

Die Polizeiinspektion Bad Wiessee bittet darum, sachdienliche Hinweise unter Telefon 08022/98780 mitzuteilen. ksl