Elektrifizierung der Bahnstrecken im Oberland: 20 Millionen Euro für die Planung

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Unterschrift am Bahnhof in Schaftlach: Für die DB und den Freistaat unterzeichneten Klaus-Dieter Josel (2.v.l.) und Thomas Gruber den Vertrag. Mit dabei waren Mathias Beck (DB Netz AG) und Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan. © Thanner

Schaftlach – Für die Planung der Elektrifizierung des Zugverkehrs im Oberland haben Freistaat und Bahn einen Vertrag über 20 Millionen Euro geschlossen.

Schaftlach – Der Zugverkehr im Oberland soll besser werden. Schneller, moderner, emissionsfrei. Dafür sollen in Zukunft Elektro- statt Dieselfahrzeuge auf den Schienen verkehren. Die Planung wird nun konkret, den entsprechenden Vertrag haben Vertreter des bayerischen Verkehrsministeriums und der Deutschen Bahn am vergangenen Dienstag in Schaftlach unterzeichnet.



Schon 2019 haben die Vorplanungen begonnen, nun geht es an die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. 20,7 Millionen Euro gibt der Freistaat dafür aus, Ziel ist eine Baugenehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes. Mit der Realisierung ist nicht vor Anfang der 2030er Jahre zu rechnen, bezahlen wird dann nach derzeitigem Stand der Bund. Wie teuer Ausbau und Modernisierung der Strecken werden, ist noch offen. Die Beteiligten rechnen jedoch mit einem Betrag im deutlich dreistelligen Millionenbereich.

Dafür soll das Oberlandnetz, rund 70 Kilometer nach Lenggries und Bayrischzell, ausgebaut werden. Thomas Gruber, der den Vertrag über die Planungen für das bayerische Verkehrsministerium unterzeichnete, sagte, im Freistaat sollen bis 2040 keine Dieselzüge mehr fahren. Die Elektrifizierung hält er für „alternativlos“.

Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn in Bayern, sagte: „Die Elektrifizierung des Oberlandnetzes stärkt den grünen Verkehrsträger Schiene und ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.“ Zudem sollen die Züge dann leiser und schneller durchs Oberland rauschen. Dafür ist aber viel mehr nötig, als nur Oberleitungen zu bauen.

„Wir werden mindestens 39 Bahnübergänge angehen“, erklärte Mathias Beck, Leiter Großprojekte West am Knoten München der DB Netz AG. Langsamfahrstrecken sollen beseitigt, Stellwerke erneuert werden. Fest eingeplant ist auch, die Bahnsteige in Warngau und Schaftlach zu verlängern werden. Dann können 140 statt wie bisher maximal 108 Meter lange Züge auf den Strecken im Oberland fahren. „Mit in der Spitze 160 km/h“, sagte Beck.

Die Oberleitung soll so gebaut werden, dass ein Kreuzungsbahnhof in Fischbachau oder Geitau möglich bleibt, an dem – auf der eingeleisigen Strecke – Züge zusätzlich aneinander vorbeifahren könnten.

Für die Planungen kündigte DB-Vertreter Josel an, den „Dialog mit den Kommunen“ zu suchen. „Der Teufel wird im Detail stecken“, blickte der Tölzer Landrat Josef Niedermaier voraus. CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan hofft, dass es nun wirklich vorwärts geht: „Einen Zeitrahmen wie bei der S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried wollen wir hier nicht.“

Außerdem solle auch der Ast nach Tegernsee elektrifiziert werden. Für die Strecke ist allerdings die Tegernsee-Bahn zuständig. Sie ist die Planungen einbezogen, hieß es von Seiten des Verkehrsministeriums. Dort wird das Projekt als „Meilenstein“ betrachtet.