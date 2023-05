Begeistert vom Handwerk: Emma Göttfert beginnt in Kreuth Metzgerlehre bei Vater Mirko

Von: Fridolin Thanner

Mit Spaß bei der Arbeit: Emma Göttfert arbeitet seit sie 14 ist in der Steakschmiede ihres Vaters Mirko mit. © Fridolin Thanner

Kreuth – Emma Göttfert ist begeistert vom Handwerk ihres Vaters. Seit Jahren hilft sie in der Steakschmiede Kreuth, nun fängt sie dort eine Lehre zur Metzgerin an.

Mirko Göttfert hat vor vier Jahren in Kreuth eine Metzgerei übernommen. Von Anfang an hatte er Unterstützung aus der Familie. Tochter Emma hat sich schnell für das Handwerk begeistert und arbeitet regelmäßig mit. Im September beginnt sie eine Metzgerlehre bei ihrem Vater.

Schlachten, zerlegen, verarbeiten – für Emma Göttfert ist das mehr Freizeitbeschäftigung als Arbeit. Sie steht mit weißer Metzgerschürze, Gummistiefeln und Kopftuch im Schlachthaus, wäscht gerade das Blut vom Boden. An dem Vormittag hat sie mit Vater Mirko drei Rinder geschlachtet – erst waren die beiden bei einem Weideschuss, dann im eigenen Schlachthaus.

„Mir ist die humane Schlachtung wichtig“, erklärt Mirko Göttfert, „die Tiere haben bei uns absolute Ruhe“. Wenn sie nicht direkt auf der Weide geschossen werden, bringen die Landwirte sie selber ins Schlachthaus. „Die haben dadurch überhaupt keinen Stress“, erklärt der Metzger, „am Ende schmeckt man das dann auch“. Er schlachtet und vermarktet ausschließlich Rinder, Färsen und Ochsen aus dem Tegernseer Tal und der nahen Umgebung, legt sowohl bei der Haltung als auch beim Futter hohe Standards an. „Mir hat mein Opa gesagt, das Wichtigste ist das Tierwohl, dann holst du maximale Qualität raus.“ Und das gilt für Göttfert auch fürs Schlachten – obwohl er selbst viele Jahre im Akkord arbeitete.



2019 hat sich das komplett geändert. Er machte eine Hausschlachtung und hat daraufhin das Angebot bekommen, die zuvor leer gestandene Metzgerei Walch in Kreuth zu übernehmen. Göttfert richtete alles wieder her und investierte, „es gab ja keine EU-Zulassung mehr“. Die erhielt er dann im September 2019, seit Juli 2020 ist seine Steakschmiede bio-zertifiziert.



Und seit dem ersten Tag, da war sie 14, hilft Tochter Emma mit. Zwar wollte sie früher einmal Ärztin werden, „aber als Papa sich selbstständig gemacht hat, habe ich mich total verknallt in den Beruf“. Sie möchte nichts anderes machen, fährt am liebsten nach der Schule in die Metzgerei nach Kreuth, um mitzuarbeiten. Ab September, nach ihrem Realschulabschluss, darf und muss sie gleich am Morgen mit. Dann beginnt sie bei ihrem Vater eine Metzgerlehre. Viel hat er ihr schon gezeigt – vom Zerlegen bis zum Würzen der Würste. „Es ist schon krass, was das Mädel leistet“, lobt der Vater. Es ist körperliche Arbeit. „Emma muss einfach mehr mit dem Hirn arbeiten und überlegen, wie sie an die Aufgaben rangeht.“ Gerade beim Schlachten und Zerlegen sind Männer mit der Kraft im Vorteil. „Das muss sie halt mit Technik lösen“, sagt der Meister und hat keine Zweifel, dass seine Tochter das schafft. Ehrgeiz hat sie ohnehin: „Ich will mich mal mit Papa messen können und so schnell sein wie er.“



Sie nimmt ihm aber schon viel Arbeit ab und hat eigene Ideen, zum Beispiel für die Wurst. Wiegen, würzen, auch das macht Emma viel Spaß. „Es ist einfach schön, etwas mit den Händen zu machen und zu sehen, was man geschaffen hat“, schwärmt sie fürs Handwerk. Doch es wartet auch etwas anderes.



„Sie sitzt jetzt sicher nochmal eine Stunde da, bis die ganze Verwaltungsarbeit gemacht ist“, schätzt Papa Mirko. Die Bürokratie nach dem Schlachten ist aufwendig. Auch da ist er froh, Unterstützung zu haben. Und obwohl Mirko Göttfert den zur Metzgerei gehörenden Laden wegen Personalmangels nicht öffnen kann, ist immerhin für den Nachwuchs in der Produktion gesorgt.