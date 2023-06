eSeeShare: Carsharing bald auch in Gmund – Rathaus wird Standort

Von: Sabrina Winklmaier

Die bereits bestehende Ladestation am Rathaus in Gmund soll erweitert werden. © Sabrina Winklmaier

Gmund – Die Gemeinde Gmund ist neuer Partner bei Gmund eSeeShare, dem neuen Angebot für Carsharing am Tegernsee. Im Juni könnte es schon losgehen.

Seit Mai gibt es an fünf verschiedenen Standorten im Tegernseer Tal (Bad Wiessee, Kreuth und Tegernsee) E-Autos zu mieten (wir berichteten). Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Tegernseer Energiegesellschaft (TEG) und der Tegernsee Tal Tourismus (TTT).



Standort am Rathaus

Die Gemeinde Gmund hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung über eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Tegernsee abgestimmt. „Für die Gemeinde entstehen keinerlei Kosten“, konnte Bürgermeister Alfons Besel gleich zu Beginn alle Ratsmitglieder beruhigen. Als Standort für eine Ladestation habe man sich für die bereits existierende Wallbox am Rathaus entschieden. Diese wird vom E-Werk Tegernsee durch eine Box mit zwei Ladepunkten ausgetauscht. Den Stromverbrauch stellt die Gemeinde dem E-Werk künftig in Rechnung.



Start im Juni möglich

Mit der Ausweitung des eSeeShare-Angebotes wollen die Talgemeinden den immer mehr werdenden Verkehr entgegenwirken. Insbesondere einkommensschwachen Haushalten möchte man eine gleichberechtigte Teilhabe an individueller Mobilität ermögliche, heißt es in einer Mitteilung der TEG, das sogenannte Carsharing sei in vielen Fällen deutlich kostengünstiger als die Anschaffung und der Unterhalt eines eigenen Autos. Der Start für das Projekt könnte bereits im Juni sein, teilt die Gemeinde Gmund mit.