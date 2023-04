eSeeShare: Mietangebot für E-Autos am Tegernsee – Start am 2. Mai

Von: Sandra Hefft

Den Startschuss für „eSeeShare“ gaben: (v.l.) TTT-Geschäftsführer Christian Kausch, E-Werk-Chef Manfred Pfeiler, Kirinus-Alpenpark-Geschäftsführer Stefan Schneider, die Bürgermeister Josef Bierschneider (Kreuth), Robert Kühn (Bad Wiessee) und Johannes Hagn (Tegernsee) sowie TEG-Geschäftsführer Michael Schneider. © Sandra Hefft

Tegernseer Tal – Mit eSeeShare gibt es ab Mai am Tegernsee ein Mietangebot für E-Autos. Noch sind es erst insgesamt sechs Fahrzeuge an fünf Standorten, doch das könnte sich bald ändern.

„Wir haben in Tegernsee ein massives Problem mit Parkplatznot“, sagt Bürgermeister Johannes Hagn. Ein „Alternativ­angebot der Zukunft“ könnte „eSeeShare“ bieten: Ab 2. Mai gibt es darüber die Möglichkeit, am Tegernsee Elektroautos zu mieten. Bald können Einheimische wie Gäste am Tegernsee einfach an ein Elektroauto kommen. Mit sechs Fahrzeugen an fünf Standorten ist das Angebot von eSeeShare (gesprochen Easy-Share) zwar noch überschaubar, dies solle sich aber ändern, wenn der Dienst gut angenommen wird, erklärten die Verantwortlichen beim Pressegespräch in Tegernsee.

Das neue Angebot eSeeShare ist ein Kooperationsprojekt der Tegernseer Energiegesellschaft (TEG), die für Infrastruktur und Flotte verantwortlich ist, und der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Diese nimmt das Car Sharing in die Leistungen der Tegernsee Card auf. Deren Inhaber bekommen je angefangener Urlaubswoche eine Vergünstigung. Mit dieser können sie die Wagen bis zu zwei Stunden kostenlos nutzen. Wer mehr möchte, kann die Leistung durch eine Zuzahlung entsprechend erhöhen.

Buchung via App

Wer ein Auto der eSeeShare-Flotte nutzen möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, beziehungsweise mindestens zwei Jahre Fahrpraxis vorweisen können. Die Buchung funktioniert über die MOQO-App. Der Nutzer kann dort den Zeitpunkt und ein freies Fahrzeug auswählen, um dieses zu reservieren. Das Abholen eines Autoschlüssels entfällt, die Wagen werden via Smartphone aufgesperrt. Die Kosten starten bei 6,90 Euro die Stunde, 20 Kilometer in der Stunde sind inbegriffen.

Fünf Ankerpunkte in Tegernsee, Bad Wiessee und Kreuth

Erste sogenannte Ankerpunkte, also Ladepunkte, für die sechs bereits vorhandenen E-Autos sind in Tegernsee das E-Werk sowie das Haus des Gastes, in Bad Wiessee die Tourist-Info und der Parkplatz Seefreibad sowie in Kreuth die Kirinus Klinik im Alpenpark. Zum Zwischenladen kann aber auch jede beliebige Säule angesteuert werden. Die entliehenen Wagen müssen nach der Nutzung wieder an den ursprünglichen Standort zurückgebracht werden, können also nicht an einem beliebigen Ort abgestellt werden. Zur Verfügung stehen aktuell zwei BMW iX3, zwei VW ID.3 Pro S sowie zwei Opel MOKKA-e Elektro. Wird das Angebot gut angenommen, sollen weitere Wagen folgen.

Ankerpunkte in Gmund und Rottach-Egern gibt es derzeit nicht. Die TEG ermuntert aber Kommunen und Gastgeber, Projektpartner zu werden, damit das Netzwerk an Ladestationen und E-Autos weiter wachsen kann. Weitere Informationen zu eSeeShare gibt es hier.