Waldökosystem im Tegernseer Tal verändern

Waldklimastation Kreuth kann den Klimawandel messen

Revierförster Hans Feist informiert die Exkursionsteilnehmer der Bergwacht Rottach-Egern über die Funktionsweise der Waldklimastation Kreuth. © Mörtl

Kreuth – Waldbrände sind ein Zeichen für Klimawandel. Dass dieser messbar ist, zeigte eine Exkursion der Bergwacht Rottach-Egern zur Waldklimastation Kreuth.

Aufgrund der Hitze wüten in vielen europäischen Ländern Waldbrände. So auch in Deutschland, beispielsweise in der Sächsischen Schweiz. Selbst wenn die Ursachen oft menschlichen Ursprungs sind: Die Feuer sind eine direkte Folge des Klimawandels. Bei einer Exkursion zur Waldklimastation Kreuth informierte Revierförster Hans Feist nun eine Gruppe der Bergwacht über Auswirkungen und Gefahren des Klimawandels für heimische Waldgebiete.

Als eine von 19 in Bayern erhebt die Waldklimastation Kreuth auf 1.100 Metern Höhe bereits seit rund 25 Jahren Messergebnisse zu Veränderungen in der Umwelt. Dazu gehören unter anderem Umgebungstemperatur, Niederschlagsmenge, Oberflächenabfluss, Ozonwerte und Stoffeinträge in den Boden.

Weltweit verheerende Waldbrände

„Aufgrund der klimatischen Bedingungen in unserer Region unterscheiden sich die Daten teilweise stark von anderen Klimastationen in Bayern“, erklärte Revierförster Hans Feist. „Dennoch macht die Waldklimastation Kreuth den Klimawandel für uns sichtbar.“ Als bekanntestes Beispiel nennt er die Erderwärmung.

„Schon heute sehen wir anhand der weltweiten Auswertungen, dass neun der zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im 21. Jahrhundert liegen. Unsere Ergebnisse belegen das. Die höheren Temperaturen sind eine Folge des Klimawandels, die für den Menschen spürbar ist.“ Aber nicht nur Menschen, sondern auch Wäldern machen diese Hitzeperioden zu schaffen – und sorgen auf der ganzen Welt regelmäßig für verheerende Waldbrände.

Rund 18.000 Hektar Wald im Tegernseer Tal

„Europaweit sieht man große Flächen toten Waldes. Durch die Kombination von Hitze und trockenem Holz reicht nur ein kleiner Funke, um einen Flächenbrand auszulösen. Bei uns im Tal ist die Situation zum Glück bedeutend besser“, sagte der Förster. Gründe für eine bessere Ausgangslage seien die hohen Niederschlagsmengen sowie die Bodenbeschaffenheit, die viel Wasser speichern könne. Das Erdreich diene den Bäumen somit als Wasserreservoir für Hitzezeiten und halte die Waldbrandgefahr dadurch gering.



„Dennoch müssen wir alle die grundlegenden Regeln in den heißen Sommermonaten berücksichtigen: Das Auto nach einer Fahrt nicht auf trockenem Gras abstellen. Kein offenes Feuer. In trockenen Gehölzen nicht rauchen oder Zigarettenkippen wegwerfen. Denn 90 Prozent der Waldbrände haben eine unnatürliche, also menschengemachte Ursache“, erklärte die Naturschutzbeauftragte der Bergwacht Rottach-Egern, Anita Dengel. Mit einer Waldfläche von rund 2,6 Millionen Hektar in Bayern – davon rund 18.000 Hektar im Tegernseer Tal – ist unabhängig von der Bodenbeschaffenheit immer eine grundsätzliche Gefahr von Bränden gegeben – die auch parallel zur Erderwärmung steigt.



Waldökosystem im Tegernseer Tal verändern

Doch es gibt Auswirkungen, die für Menschen nicht sofort ersichtlich sind und das gesamte Waldökosystem auch im Tegernseer Tal verändern. Als Beispiele nannte der Revierförster bei der Exkursion den vermehrten Schadholzanfall und die Zunahme der Borkenkäferpopulation, die mittlerweile Eier für nicht nur zwei, sondern drei Generationen anlegt.

„Hier greift eine unserer Aufgaben als Förster: Wir müssen die Daten auswerten und herausfinden, welche Maßnahmen man ergreifen muss, damit unser heimischer Wald den Klimawandel übersteht“, sagte Hans Feist. Die richtige Auswahl der Bäume stelle dabei eine der Möglichkeiten dar, denn nicht jede Baumart komme mit veränderten klimatischen Bedingungen zurecht.

Maßnahmen für Wald am Tegernsee ergreifen

„Für die Region Tegernsee erwarten wir künftig einen höheren Baumbestand an Tannen. Bisher dominiert noch der Fichtenwald“, erläuterte der Revierförster. Dabei sei es immer ein Spiel gegen die Zeit, denn bis ein neu gepflanzter Keimling seine Funktion als Baum erfüllen könne, vergehen 100 bis 200 Jahre.

„Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Wälder nicht nur eine Lebensgrundlage für Pflanzen und Tiere bieten, sondern auch eine große Bedeutung für den Menschen haben. Er ist ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz.“ Die Bäume nehmen beispielsweise CO 2 auf und binden es im Holz – pro Baum bis zu eine Tonne. Sobald man das Holz nicht verbrennt, sondern beispielsweise beim Hausbau verwendet, gelangt das gespeicherte CO 2 für einen längeren Zeitraum nicht mehr in die Atmosphäre.

Einträge von Stickstoff und Schwefel in Natur

Doch die Waldklimastation misst noch mehr als Temperaturanstieg und Niederschlagsmengen. Zusätzlich spielen Einträge von Nährstoffen in die Natur wie Stickstoff und Schwefel eine große Rolle. Obwohl beispielsweise Stickstoff ein wichtiger Nährstoff für alle Lebewesen ist und in der Erdatmosphäre vorkommt, gilt hier wie so oft: Zu viel ist ungesund. Übermäßig in die Natur eingebracht, belastet er das Ökosystem und führt zu Nährstoffungleichgewichten, Versauerung des Bodens und zu hoher Nitratbelastung. Die Folgen sind nicht nur Schäden am Baumbestand, sondern sogar eine Artenverschiebung der Flora und Fauna.

Doch es gibt nennenswerte positive Entwicklungen: Wenn auch nicht in der Landwirtschaft, konnte laut Umweltbundesamt der Eintrag von Stickstoff durch Abwässer deutlich reduziert werden. Schwefeleinträge, die überwiegend beim Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle sowie Öl entstehen und zu weiterer Versauerung beitragen, sind stark zurückgegangen. pm