Fahrradfreundliche Gemeinde: Maßnahmenkatalog für Gmund

Von: Sabrina Winklmaier

Gefährliche Einmündung: Besonders für Fahrradfahrer ist die Kreuzung von der Tölzer Straße mitunter gefährlich. Die Gemeinde Gmund möchte diese nun ändern. © Sabrina Winklmaier

Gmund – Gmund möchte „fahrradfreundliche Kommune“ werden. Bis es soweit ist, sind aber noch einige Maßnahmen fällig, erklärte Stadt- und Verkehrsplaner Ralf Kaulen.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung stellte Ralf Kaulen vom Münchner „Stadt- und Verkehrs­planungsbüro Kaulen“ den Maßnahmenkatalog für einen optimierten Radverkehr in Gmund vor. Die Gemeinde bewirbt sich seit 2019 um die Zertifizierung zur fahrradfreundlichen Kommune und hofft, jetzt einen Schritt weiter zu sein.

Bereits 2018 hatte der Gmunder Gemeinderat beschlossen, mehr für die Radlfahrer im Gemeindegebiet zu machen. Ein Jahr später kam die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. „Wir wollen einen Beitrag zur Verkehrswende beisteuern, gleichzeitig mehr Sicherheit und Bequemlichkeit für die Radler schaffen“, erklärte Gmunds Bürgermeister Alfons Besel die Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Kaulen aus München.

Bereits seit 2019 arbeite man an dem Radverkehrskonzept, heißt es von Ralf Kaulen, Geschäftsführer des gleichnamigen Planungsbüros. „Wir haben uns gefragt, wo wollen die Fahrradfahrer hin, wo kommen sie her, welche Hindernisse gibt es und welche Freizeitradwege gibt es bereits im Landkreis Miesbach, die wir verbinden können.“



Heraus gekommen ist ein Maßnahmenkatalog, in dem die Hauptachsen Münchner und Tölzer Straße, aber auch Bahnhofsstraße analysiert und Verbesserungsvorschläge vorgelegt wurden. So sieht das Planungsbüro vor, an der vielbefahrenen Münchner Straße beidseitig sogenannte Schutzstreifen zu installieren. „Die Schutzstreifen haben eine Breite von 1,50 Meter, auf diesen dürfen Autos dann im Notfall auch überholen“, erläutert Kaulen dem Gemeinderat, was bei einigen Mitgliedern jedoch auf Skepsis stieß. Man fühle sich auf Schutzstreifen nicht immer sicher als Radfahrer, lautete die Begründung. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Straße nicht exklusiv für Autofahrer da ist, sondern für alle Straßenteilnehmer“, erinnerte Josef Stecher (FWG).



Die Bahnhofsstraße wolle man gerne in eine Tempo-30-Zone verwandeln und mit Piktogrammen auf der Fahrbahn versehen. Obwohl diese laut Kaulen noch keinen Rechtsanspruch in Falle eines Unfalls hätten. Ob nur Gmund den Radverkehr fördere oder ob das Projekt nicht besser gleich talweit gehen sollte, fragte Korbinian Kohler von der CSU. „Bad Wiessee ist auf dem gleichen Stand wie wir, die anderen Gemeinden müssen erst noch den Weg dazu finden“, antwortete Rathauschef Besel.

Die erarbeiteten Maßnahmen sollen nun umgesetzt werden, dann sieht Kaulen keine Probleme mehr für die endgültige Aufnahme als fahrradfreundliche Kommune. Der Beschluss erfolgte mit vier Gegenstimmen.