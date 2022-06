Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern feiert 2023 ihr 150-jähriges Bestehen

Von: Katja Schlenker

Immer im Einsatz ist auch die Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Rottach-Egern – 2023 feiert die Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern ihren 150. Geburtstag. Das soll groß am Sportgelände Birkenmoos gefeiert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern möchte 2023 ihr 150-jähriges Bestehen groß feiern. Die Lokalität steht bereits fest, wie vor Kurzem in der Sitzung des Gemeinderats bekannt wurde. Damit alles klappt, wie geplant, brauchte es einen Beschluss der Mitglieder im Gremium.

„Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Rottach-Egern begann am 16. Februar 1873, an dem der amtierende Bürgermeister Josef Oettl zu einer Gründungsversammlung in der Tafernwirtschaft Bartlmä (Bachmair) einlud. Um ihn hatte sich eine Schar Rottacher Bürger gebildet, welche als die Gründungsmitglieder unserer Feuerwehr anzusehen sind“, ist auf der Internetseite der Floriansjünger nachzulesen.

Wie Amts­inhaber Christian Köck in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte, jährt sich das Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rottach-Egern somit 2023 zum 150. Mal. Das soll mehrere Tage lang gefeiert werden. Einen Termin gibt es bereits: von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 22. Mai.

Auch eine Lokalität, wo das Fest steigen soll, haben die Kameraden bereits im Blick: das Sportgelände Birkenmoos. Um diesen Plan für das Jubiläum umzusetzen, brauchte es nun in der jüngsten Sitzung einen Beschluss der Gemeinderäte. Diese stimmten ohne Einwände oder Nachfragen einmütig dem Vorschlag zu.

Ein Jubiläumsprogramm sei vorgesehen, erklärte der Bürgermeister weiter. Auf konkrete Punkte darin ging er nicht ein. Weitere Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr Rottach-Egern und dem Feuerwehrverein gibt es online unter www.ffrottach-egern.de. Dort ist auch ein Countdown zu sehen, wie lange es noch bis zum Jubiläumsfest im Jahr 2023 dauert. ksl