Feier zum 75. Geburtstag von Post-Pächter Kurt Geiß in Bad Wiessee

Teilen

Post-Pächter Kurt Geiß – hier mit der Tegernseer Tanzlmusi – feierte seinen 75. Geburtstag in Bad Wiessee. © Versen

Bad Wiessee – Seit fast 35 Jahren ist Kurt Geiß Pächter des Hotel Gasthof zur Post in Bad Wiessee. Nun feierte er dort seinen 75. Geburtstag.

„Lasset uns das Leben genießen“, lautete am 1. Mai das Motto im Wiesseer Hotel Gasthof zur Post in Bad Wiessee. Zusammen mit der Tegernseer Tanzlmusi und rund 130 geladenen Gästen feierte Kurt Geiß seinen 75. Geburtstag, beginnend mit einem musikalischen Frühschoppen.



Fast 35 Jahre ist er nun Pächter des traditionellen Gasthofs mit 42 Hotelbetten und rund 35 Mitarbeitern. Der Vertrag der Gemeinde Bad Wiessee mit Kurt Geiß war eigentlich schon 2020 ausgelaufen. Doch machten er und seine Frau Darinka auf Wunsch der Kommune weiter. Selbstverständlich war deshalb, dass die Altbürgermeister Herbert Fischhaber und Peter Höß zusammen mit dem amtierenden Gemeindechef Robert Kühn dem Jubilar zum 75. gratulieren wollten. Die Wirtschaft mitten im Ort am Lindenplatz hat große Bedeutung, weshalb sie im Eigentum der Gemeinde bleiben soll. Am Sonntag, 6. November, wird das Haus jedoch zunächst bis auf Weiteres schließen, weil eine Sanierung ansteht.

Von 1990 bis 1996 wurde Kurt Geiß für die Freien Wähler Wiesseer Block in den Gemeinderat gewählt. Seit 1967 arbeitet Kurt Geiß in seinem Beruf als Gastwirt. 23 Jahre war er Pächter des Gasthauses Guggemos in Tegernsee, bis dort 2008 die Lichter ausgingen, weil der Brandschutz einen zu hohen Sanierungsaufwand erfordert hätte. Mit großem Fleiß und unermüdlichem Einsatz betrieb Kurt Geiß von 1976 bis 1997 zudem den Wienerwald am Zentralparkplatz im Kurort. Grund also, den Ehrentag mit Familie, Freunden und Weggefährten zu feiern und dem Wirt mit Leib und Seele zu danken. iv