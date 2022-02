Bad Wiessee feiert 2022 den Titel, der den Ort bis heute prägt

Von: Katja Schlenker

Bürgermeister Robert Kühn (l.) und Peter Rie von der TTT stellten die Pläne für „100 Jahre Bad Wiessee“ vor. © Schlenker

Bad Wiessee – Seit 1922 ist Wiessee anerkannter Kurort und trägt den Titel Bad. Zum 100-Jährigen wird es ein corona-konformes Sommerfest geben.

100 Jahre ist es 2022 her, dass Bad Wiessee den Titel Bad erhielt und als Kurort eingeordnet wurde. Das wird nun gefeiert. Anstelle des Seefestes wird es ein mehrtägiges Sommerfest Anfang Juli und drei Tage der offenen Tür im Jod-Schwefelbad geben – und eine Weltpremiere.



„Mitten in der Corona-Pandemie haben wir 2021 angefangen zu überlegen, ob wir überhaupt feiern sollen, und schließlich zu planen, wie wir es machen können“, erklärt Bürgermeister Robert Kühn. „Nun gibt es eine kleine, feine 100-Jahr-Feier, die vielleicht als Blaupause für andere Feste im Ort dienen kann.“ Man habe festgestellt, dass es nicht immer größer werden muss. Entstehen soll nun ein Fest für die Bewohner des Tegernseer Tals und die Menschen im Landkreis Miesbach.

Corona-konforme Konzerte

Der 30. Juni sei der tatsächliche Geburtstag für Bad Wiessee, erläutert Peter Rie, zuständig für Veranstaltungen bei der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). „Corona wird uns auch noch diesen Sommer begleiten“, sagt er. „Deswegen wollen wir etwas machen, womit wir auf der sicheren Seite sind.“

So werden die geplanten Konzerte in einem eher überschaubaren Rahmen stattfinden. 800 Tickets im bestuhlten Bereich gehen zunächst in den Verkauf. Weitere 400 bis 500 können in einem unbestuhlten Areal hinzukommen. „Die Obergrenze von 1.300 bis 1.400 Personen ist aus unserer Sicht machbar“, erklärt Peter Rie, „auch falls es Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 3G gibt.“

Um alles kontrollieren zu können, werde für das Sommerfest die Seepromenade abgesperrt, wo die Konzerte stattfinden. Gespielt wird auf der großen Bühne, die auch bei den Seefesten im Einsatz ist. Für das ABBA-Tribute am 1. Juli kostet das Ticket 30 Euro, für die beiden Konzerte am 2. Juli zusammen 30 Euro, betont Peter Rie. Außerdem gibt es da eine Weltpremiere mit dem Konzert von „Perlseer & Trovasur“, denn diese Formation hat noch nie live zusammen gespielt.

Lasershow statt Feuerwerk am Tegernsee

Auch Nachhaltigkeit spiele eine große Rolle, erklärt Bürgermeister Robert Kühn. Zum einen werde dem Thema nachgekommen, indem weniger Besucher zugelassen werden, zum anderen spiele es eine Rolle beim Verkauf von Speisen und Getränken. „Wir werden nicht Plastikgeschirr nutzen, sondern Porzellan“, sagt er. Gegen Pfand, auch wenn das mehr Aufwand bedeute für die Gastronomen.

Statt eines Feuerwerks werde es eine umweltfreundlichere Lasershow geben. Zudem ist für den 3. Juli ein verkaufsoffener Sonntag geplant, bei dem der ganze Ort und die Geschäfte mit anlässlich des 100-Jährigen gestalteten Mobiles verziert werden.

Bildband über Bad Wiessee

Zu guter Letzt ist ein hochwertiger Bildband geplant, der gut recherchiert die wechselhafte Geschichte des Ortes Bad Wiessee erzählt und zugleich Lust auf die Zukunft macht. Immerhin stehen in den nächsten Jahren einige große Projekte wie der Neubau des Badeparks an, welche die Gemeinde weiter verändern werden.

„Das Buch entsteht als Eigenarbeit mit unserer Archivarin“, erklärt der Bürgermeister. „Es wird in den Tourist-Informationen und im Rathaus zu kaufen sein.“ Auch die Auflage solle eher überschaubar bleiben. Wie viele der Bildbände konkret gedruckt werden, stehe aber noch nicht final fest.

100 Jahre Bad Wiessee: Das Programm

Donnerstag, 30. Juni: Tag der offenen Tür im Jod-Schwefelbad mit Musik und Ausstellung. „Sommer, Sonne, Dolce Vita“ mit dem Salonorchester an der Seepromenade. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Freitag, 1. Juli: öffentlicher Gastronomiebereich mit Rahmenprogramm von 13 bis 16 Uhr. „Waterloo – A Tribute to ABBA“, Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Samstag, 2. Juli: öffentlicher Gastronomiebereich mit Rahmenprogramm von 13 bis 16 Uhr. „Hoamatbeat“, Einlass ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. „Perlseer & Trovasur“, Beginn um 20 Uhr. Zirka 22 Uhr Lasershow am See.

Sonntag, 3. Juli: ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und Blasmusik an der Seepromenade, Beginn um 10 Uhr.

Tickets sind erhältlich in allen Tourist-Informationen rund um den Tegernsee. Kategorie 1: bestuhlt 30 Euro, Kategorie 2: unbestuhlt/Wiesenplätze 15 Euro (nur an der Abendkasse erhältlich, ebenso wie Restkarten).

verkaufsoffener Sonntag am 3. Juli, von 12 bis 17 Uhr.

weitere Infos unter www.tegernsee.com/wiessee100.

