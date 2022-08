Feuerwehr Waakirchen: Dach wird für Photovoltaikanlage angeboten

Von: Daniela Skodacek

Das Dach der neuen Feuerwehr in Waakirchen bekommt Solarmodule – soviel steht fest. Wer die Photovoltaikanlage installiert und betreibt, wurde im Gemeinderat kürzlich neu diskutiert. © Skodacek

Waakirchen – Auf dem Dach der neuen Feuerwehr in Waakirchen-Hauserdörfl soll eine Photovoltaikanlage entstehen. Nun gibt es einen Interessenten.

Im Waakirchner Gemeinderat herrscht Konsens: Auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses am Kreisverkehr in Hauserdörfl soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. In den Haushalt 2022 ist diese auch bereits eingeplant. Nun bietet sich der Gemeinde die Gelegenheit, die Kosten dafür einzusparen. Die Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach zeigt sich grundsätzlich als Betreiber der Photovoltaikanlage interessiert.

Im Waakirchner Gemeinderat wurde deshalb kürzlich erörtert, ob die Dachfläche entsprechend angeboten werden soll. Der Vorteil für die Kommune wäre, dass keine Investitionskosten zu tragen wären, welche dann im Haushalt dazu führen würden, dass sich die Verschuldung weiter erhöht, führte Bürgermeister Norbert Kerkel aus.

Waakirchen muss nicht für Anlage zahlen

Auch der Betrieb der Anlage würde dann nicht zulasten der Gemeindekasse gehen. Die Energiegenossenschaft, die im Herbst 2011 gegründet wurde, betreibe bereits mehrere Anlagen im Ort und wäre als Privatfirma zudem nicht an das Vergaberecht gebunden. So könnte die Anlage gegebenenfalls schneller und kostengünstiger beschafft werden.

Günther Jeske (FWG) brachte als Kandidat für Installation und Betrieb auch das gemeindeeigene Kommunalunternehmen ins Spiel. Cornelia Riepe (Grüne) begrüßte die Überlegungen, sah aber auch die Option für die Gemeinde schwinden, mit der Anlage selbst Geld zu verdienen. Energieerzeugung sei derzeit keine gemeindliche Pflichtaufgabe, argumentierte dagegen Bürgermeister Kerkel.

Bedarf des Feuerwehrhauses noch offen

Alex Mayr (CSU) erinnerte daran, dass noch die Vergleichszahlen für die Versorgung des Feuerwehr­hauses ausstünden, um hier eine Entscheidung voranzutreiben. Rudi Reber (ABV) mahnte letztlich, dass der Nachschub an Photovoltaikmodulen derzeit schwierig sei und möglichst viele Firmen angefragt werden sollten.

Schließlich kamen die Räte einstimmig überein, je ein Angebot von der Energiegenossenschaft und dem Kommunalunternehmen einzufordern. sko