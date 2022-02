Strüngmann-Hotel in Bad Wiessee: Finale Pläne vorgestellt

So könnten die Seesuiten im neuen Strüngmann-Hotel in Bad Wiessee aussehen. © Athos

Bad Wiessee – Erneut ist das Strüngmann-Hotel in Bad Wiessee Thema im Gemeinderat gewesen. 2022 sollen die Arbeiten endlich starten.

2022 geht es richtig los – kündigt Athos-Geschäftsführer Thomas Maier an. Er und weitere Vertreter der Strüngmann-Firma waren in der jüngsten Sitzung des Bad Wiesseer Gemeinderats anwesend, um im Beisein der Architekten den aktuellen Stand des geplanten Hotels an der Seepromenade, auf dem Areal der ehemaligen Spielbank und des Hotels Lederer, darzustellen.



Nachdem anfängliche Pläne immer wieder verworfen worden waren und sich der Zeitplan verzögert hatte, hatte Bürgermeister Robert Kühn Anfang 2022 im Wiesseer Bürgerboten mit deutlichen Worten darauf gedrungen, den Plänen endlich Taten folgen zu lassen. Zumal die rund drei Hektar große Fläche nun schon seit drei Jahren brachliegt.

Corona ändert Pläne

Als Folge der Corona-Pandemie hatten die Planer im Frühjahr 2021 ein neues Konzept zugrunde gelegt, das sich auch in der Struktur des Großprojekts niederschlägt und einem Trend zum Entschleunigen und zu selektiverem Reisen Rechnung tragen will. Das städtebauliche Konzept für das geplante Fünf-Sterne-Plus-Hotel sei in den vergangenen Monaten nochmals verfeinert worden, erklärten die Planer.

Die einzelnen Gebäude sollen sich behutsam an das Wiesseer Ortsbild anpassen. Entsprechend orientiere sich die Planung an der ortsüblichen Höhenentwicklung und der alpenländischen Formsprache. Insgesamt soll sich das Ensemble in einem zurückhaltenden, feinen Dorfcharakter darstellen und sich sowohl zum Ort hin öffnen als auch See und das angrenzende Naturschutzgebiet – den Schilfgürtel – visuell einbeziehen.

Blick auf den Tegernsee

An Anzahl und Anordnung der einzelnen Gebäude hat sich seit dem Stand von Mai 2021 wenig geändert. Einige wurden leicht gedreht, um den Seeblick besser zu gewährleisten und den Charakter einer natürlich gewachsenen Siedlung zu betonen:

Neben drei Wohn- und zwei Pensionsgebäuden sollen den Gästen See- und Gartensuiten zur Verfügung stehen.

Mittig befindet sich die Rezeption, im Norden ein Wellnessbereich mit Schwimmscheune und Waldbad.

Bereichert wird das Hotel durch ein Wirtshaus samt Gewächshaus, eine Kunstscheune und ein Gutshaus.

Materialien wie Holz und Naturstein

Verantwortlich dafür, die einzelnen Gebäude für das neue Hoteldorf in Bad Wiessee zu realisieren, zeichnen nun verschiedene Architekturbüros aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Innenausstattung obliegt einem belgischen Studio.

Beim Bau sollen dem dörflich-alpinen Charakter entsprechend vor allem Naturmaterialien wie Holz und Naturstein zum Einsatz kommen. Rund 100 Zimmer sollen entstehen, erklärt Athos. Ein großes Plus für die Gemeinde wären auch etwa 200 neue Arbeitsplätze, welche entstehen würden, wenn das Hotel realisiert wird.

So soll das neue Hoteldorf in Bad Wiessee aussehen. Mehrfach wurde das Konzept angepasst. Nun sollen die Arbeiten beginnen. © Athos

Die bisher ungeklärte Frage nach einem Betreiber – nach Beginn der Corona-Pandemie waren laut Athos viele Interessenten abgesprungen – wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats lediglich mit wenigen kurzen Sätzen erwähnt. So werde die in Berlin ansässige Slow Hospitality Management GmbH, Firma von Hotelpionier Claus Sendlinger, wahrscheinlich den Betrieb des Hotels übernehmen, sagte Athos-Geschäftsführer Thomas Maier. Gleichwohl werde Athos das Hotel aber weiterhin im eigenen Bestand behalten.

Eröffnung für Ende Juni 2026 geplant

Auch der Zeitplan scheint nun endgültig festzustehen – nachdem ursprünglich bereits im vierten Quartal 2020 mit dem Bau hätte begonnen werden sollen. Bis Herbst 2022 sollen die vorbereitenden Maßnahmen nun abgeschlossen sein. Erforderliche Baumfällungen laufen bereits. Sobald die Baugrube eingerichtet ist, soll 2023 der Rohbau starten. 2025 soll das Ensemble fertiggestellt sein. Für Ende Juni 2026 ist die Eröffnung geplant.

Kreisbaumeister Christian Boiger, der der Sitzung beiwohnte, signalisierte sein Placet zu dem Vorhaben. Auch das Gremium selbst gab einstimmig grünes Licht. ger