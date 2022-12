Dank Förderprogramm: Tegernseer Tal optimiert Veranstaltungsangebot

Von: Sabrina Winklmaier

Stellten die Ziele und Ergebnisse des Kulturförderprogramms für das Tegernseer Tal vor: (v.l.) Jochen Gnauert, Geschäftsführer kulturgipfel, Bürgermeister von Tegernsee Johannes Hagn, Christian Kausch von der Tegernseer Tal Tourismus und Peter Rie vom Veranstaltungsmanagement. © Sabrina Winklmaier

Rottach-Egern – Vor knapp drei Jahren fiel der Startschuss für ein LEADER-Projekt zur Qualitätsverbesserung des Kulturangebots im Tegernseer Tal. Nun gibt es ein erstes Fazit.

„Kultur gibt es im Tegernseer Tal seit der Klostergründung“, eröffnete Johannes Hagn, Bürgermeister von Tegernsee, die Abschlusspräsentation zum LEADER Kulturprojekt „Konzept zur Qualitätsverbesserung des Kulturangebots im Tegernseer Tal“.

2019 beantragte die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) einen LEADER Kulturförderantrag, ein Programm der Europäischen Union zur Förderung ländlichen Raumes. Ziel der TTT war es, zukunftsorientierte Tourismuskonzepte und -angebote für das Tal zu entwickeln. In verschiedenen Workshops wurden Probleme und aktuelle Begebenheiten diskutiert, optimiert und neue Ansätze gefunden.



Klares Ziel aller Teilnehmer beim Thema „Sicherheit und Großveranstaltungen“: den Verkehr aus dem Tal so gut es geht herauszuhalten. „Mit den Seefesten im Sommer haben wir schon einen guten Anfang gemacht. Es kamen deutlich mehr Besucher mit dem RVO. Ab 17 Uhr waren die Busse sogar kostenlos. Wir haben beleuchtete Radlparkplätze angeboten, damit noch mehr Besucher auch abends auf das Auto verzichten können und trotzdem sicher nach Hause kommen“, fasste es Veranstaltungsmanagement-Leiter Peter Rie zusammen.

Ab sofort gibt es zudem mehr Securities auf Großveranstaltungen und sogenannte Pitagone, also mobile Barrieresysteme. „Um auch solche Vorfälle wie auf dem Berliner Christkindlmarkt zu vermeiden“, begründet Rie die Entscheidung. Damit die Urlaubsregion nachhaltiger wird, hat sich die TTT im Workshop „Nachhaltigkeit“ mit Vertretern der Ökomodellregion und der Vivo an einen Tisch gesetzt. Die Veranstalter halten sich an ein Plastikverbot, seit den Seefesten gibt es nur noch Mehrweggeschirr. Auch Mülltrennung ist ab jetzt bei Veranstaltungen angesagt.

Um den 1000. Stand mit Bratwürsten zu vermeiden, wie es die TTT beschreibt, wird jetzt noch mehr Wert auf Regionalität gelegt. Verkäufer mit regionalen Spezialitäten werden ab sofort mit einer Tafel am Stand gekennzeichnet, den ersten Erfolg mit dieser Strategie hatte die TTT mit der Rindsbratwurst vom Biohof in Gmund am diesjährigen Seeadvent in Bad Wiessee (wir berichteten).



Auch wenn an einigen Stellen noch Handlungs- und Verbesserungsbedarf besteht, blickt die TTT dennoch auf ein erfolgreiches Förderprogramm in den vergangenen drei Jahren zurück. sw