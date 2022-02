Freiwillige Feuerwehr Bad Wiessee erhält neues Fahrzeug

Teilen

Bürgermeister Robert Kühn (l.) und Kommandant Korbinian Herzinger begutachten das neue HLF20. © Gemeinde

Bad Wiessee – Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wiessee hat nun ein modernes Hilfeleistungslöschfahrzeug vom Typ HLF20 im Einsatz.

Es ist endlich da: das neue HLF20 für die Freiwillige Feuerwehr Bad Wiessee. Hinter der unspektakulären Abkürzung verbirgt sich ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der neuesten Generation. Ausgestattet ist es mit Ausrüstungstechnik, die nicht nur modern ist, sondern auch so manchen Handgriff, der im Einsatz notwendig ist, einfacher, effektiver und nicht selten auch weniger anstrengend macht.



Gebaut wurde das neue HLF20 von der österreichischen Firma Rosenbauer, die nach ausführlicher Bedarfsanalyse vom Ersten Kommandanten Korbinian Herzinger und seinem Team den Zuschlag erhielt, wie die Gemeinde mitteilt. Damit verfolgt die Freiwillige Feuerwehr von Bad Wiessee das Ziel, den Fuhrpark zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Das neue HLF20 bildet zudem das Herzstück der Feuerwehrflotte und ist mit stets acht gut ausgebildeten Feuerwehrleuten das erste Fahrzeug an der Einsatzstelle.

Bevor es bestellt werden konnte, wurde eine ausführliche Marktanalyse durchgeführt, um die am besten geeignete Kombination aus Aufbauart und Fahrgestell sowie die optimale Ausrüstungstechnik auszuwählen. „So verfügt das neue Fahrzeug beispielsweise über eine besonders moderne und lichtstarke LED-Nahumfeldbeleuchtung und eine Verkehrswarneinrichtung am Heck“, heißt es in einer Mitteilung.



Dass dieses neue Fahrzeug zur technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung angeschafft werden konnte und somit seinen über 30 Jahre älteren Vorgänger ablöst, sei vielen zu verdanken – allen voran Korbinian Herzinger, Ferdinand Dörder und weiteren Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die sich um die Konzeptionierung kümmerten, sowie denen, die dem Spendenaufruf folgten und die Gemeinde somit bei der Finanzierung unterstützten.

Spätestens am 17. Juli kann man das neue HLF20 bewundern, wenn es vor der Kirche Maria Himmelfahrt beim Sonntagsgottesdienst von Pfarrer Stefan Fischbacher gesegnet wird. ksl