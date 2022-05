Freiwillige Feuerwehr Waakirchen feiert ihr neues Quartier

Von: Sandra Hefft

Trotz Regenwetters feierten viele Gäste mit der Freiwilligen Feuerwehr Waakirchen. © Skodacek

Waakirchen – Die Freiwillige Feuerwehr hat ihr neues Haus eingeweiht. Gefeiert wurde mit vielen Gästen – und viel Regen.

Bereits im Oktober 2021 ist die Waakirchner Wehr in ihr neues Quartier eingezogen – nach fast rekordverdächtigen und zudem unfallfreien 14 Monaten Bauzeit. Nun wurde das neue Feuerwehrhaus offiziell seiner Bestimmung übergeben. Dabei machten auch viele Ehrengäste und Feuerwehrler aus den Nachbargemeinden den Waakirchnern ihre Aufwartung. Selbst aus Zeesen, südlich von Berlin, waren befreundete Kameraden zur Einweihung angereist.

„Petrus meint es heute nicht so ganz gut mit uns, aber der Schein trügt, denn wir wissen alle: Die Feuerwehr braucht Wasser und das bekommen wir mit dazu“, sagte Bürgermeister Norbert Kerkel in seiner Begrüßungsansprache. Den ganzen Morgen und während eines festlichen Umzugs der eingeladenen Feuerwehrabordnungen zum Kreisverkehr in Hauserdörfl hatte es geregnet. Doch Krisen- und Ausnahmesituationen gehören zu den Einsätzen der Floriansjünger ebenso dazu wie Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Die vielfach geteilte Freude über die lang ersehnte Einweihung, die pandemie-bedingt verschoben werden musste, war sichtlich groß. Dass auch die Waakirchner Bürger hinter ihrer ehrenamtlichen Feuerwehr stehen, bewiesen zahlreiche Besucher, die das moderne Gebäude samt Fuhrpark und geräumigem Gemeinschaftsaal nach dem offiziellen Teil beim Tag der offenen Tür inspizieren konnten. Wer sich traute sogar von ganz weit oben – mit der maximal 30,5 Meter ausfahrbaren Drehleiter von der Feuerwehr der Stadt Tegernsee. sko