Stars kicken für Kinder: Bananenflanker spielen am 11. Juni in Rottach-Egern

Von: Fridolin Thanner

Freuen sich auf das Benefizspiel mit vielen Ex-Profis: (v.l.) Korbinian Kohler, Veit Habersetzer, Torben Hoffmann, Christian Köck und Benny Lauth. © Fridolin Thanner

Bad Wiessee – Für einen guten Zweck schnüren allerlei prominente Kicker ihre Fußballschuhe. Das Team Bachmair Weissach empfängt die Bananenflanker Legenden zum Rückspiel.

Nicht nur Ex-Profis sind am 11. Juni dabei, wie vor Kurzem beim Pressetermin im Wiesseer Hotel Bussi Baby bekannt wurde. Pizarro, Lauth, Ailton, Hitzlsberger, Baier – Fußballfans geraten bei diesen klangvollen Namen ins Schwärmen und dürfen sich darauf freuen, diese und mehr Ex-Stars noch einmal am Ball zu sehen.

Veit Habersetzer hat für sein Team Bachmair schon eine südamerikanische Offensive zusammengestellt. Neben Werder-Legende Ailtoon und Claudio Pizarro hat auch Nelson Valdez, ehemaliger Nationalspieler aus Paraguay, zugesagt. Unter anderem Daniel Baier soll ihnen die Bälle zuspielen. So will sich das Bachmair-Team für die 7:5-Niederlage von 2021 im ersten Aufeinandertreffen revanchieren.

Auch fünfmaliger Nationalspieler aus Fischbachau dabei

„Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren“, verwies Benny Lauth auf den guten Zweck der Partie. „Aber natürlich ist der Anreiz dabei, der Wettbewerb gehört dazu.“ Der fünfmalige Nationalspieler aus Fischbachau möchte natürlich die Bananenflanker Legenden zum erneuten Sieg schießen. Helfen sollen ihm dabei unter anderem Thomas Hitzlsperger, Tobias Schweinsteiger und Torben Hoffmann, der zusammen mit Lauth für 1860 München in der Bundesliga auflief. Außerdem werden unter anderem Melanie Behringer, Musiker Flo Weber (Sportfreunde Stiller) und Moderator Joko Winterscheidt am Birkenmoos dabei sein.

Einnahmen gehen an Bananenflanke Teams München und Regensburg

Wie das Spiel auch ausgeht, „es wird nur Gewinner geben“, sagte Hotelier und Veranstalter Korbinian Kohler. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Bananenflanke Teams München und Regensburg. Insgesamt an 18 Standorten bietet der Verein Bananenflankeliga Kindern mit geistiger Beeinträchtigung die Möglichkeit, Fußball zu trainieren und zu Spielen anzutreten – auch in der Halbzeit am 11. Juni. Die Bananenflanker Legenden sind Botschafter und sammeln mit ihren Benefizkicks Spenden. „Das ist auch für die Gemeinde ein Herzensprojekt“, freut sich Rottachs Bürgermeister Christian Köck auf das Spiel und bis zu 2500 Zuschauer. Weitere Infos und Tickets zum Spiel gibt es hier.