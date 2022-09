Schlüssel für Personalhäuser: Bad Wiesseer Gemeinderat ergänzt Stellplatzsatzung

Glücklich, wer einen Parkplatz findet: Per Satzung hat der Bad Wiesseer Gemeinderat jetzt einen Stellplatzschlüssel auch für Angestelltenwohnheime festgelegt. © Gernböck

Bad Wiessee – Parkplätze sind heiß umkämpft. Wie viele Stellplätze müssen also im Zuge eines neuen Bauvorhabens nachgewiesen werden? Das hat der Bad Wiesseer Gemeinderat diskutiert.



Wenn Unternehmer ein Projekt realisieren und zugleich Wohnraum für ihre Angestellten schaffen, so wird das von den Kommunen gemeinhin äußerst begrüßt. Auch der Gemeinde Bad Wiessee liegen derzeit einige Bauanträge für Arbeitnehmerwohnheime vor. Damit hängt jedoch auch die Frage zusammen, ob für die Bewohner ausreichend Parkraum zur Verfügung steht. Jüngst befasste sich der Gemeinderat mit dieser Problematik, nachdem sich zuvor der Bauausschuss mit dem Thema auseinandergesetzt hatte.



Im Bauausschuss hatte man festgestellt, dass die Richtzahlen für die Berechnung der erforderlichen Stellplätze in der gemeindlichen Satzung keine diesbezüglichen Vorgaben enthalten. Die damit geltenden Regelungen gemäß der Garagen- und Stellplatzverordnung in der Bayerischen Bauordnung würden aber Stellplatzzahlen generieren, die für das Wiesseer Gemeindegebiet als eindeutig zu niedrig erachtet würden, führte Bauamtsleiter Anton Bammer aus. Durch eine örtliche Satzung könne eine Kommune aber die jeweilige Zahl an Stellplätzen abweichend von der Garagen- und Stellplatzverordnung korrigieren. Diese lokale Satzung habe dann Vorrang.



Viele Pendler arbeiten in Bad Wiessee

Der Bauamtsleiter skizzierte dann den Hintergrund. Durch die Lage des Ortes im ländlichen Raum und der Nähe zur österreichischen Grenze würden Angestellte etwa aus der Gastronomie meist mit dem eigenen Wagen zum Arbeitsplatz kommen.

Diese Situation werde noch verschärft durch die Tatsache, dass die Struktur der öffentlichen Verkehrsmittel anders als in Städten nicht optimal ausgebaut sei, weshalb die Arbeitnehmer auch vor Ort auf den eigenen Pkw angewiesen seien. Wenngleich Angestellte teils zu Fuß, per Fahrrad oder mit zur Verfügung gestellten Shuttlebussen zur Arbeit kämen, bleibe immer noch der Parkplatzbedarf der von auswärts anreisenden Mitarbeiter, erläuterte Bammer.

Auf dieser Grundlage erachte der Gemeinderat einen Stellplatz je zwei Betten für notwendig. Drei Parkplätze müssten mindestens zur Verfügung gestellt werden. Diese Werte habe die Gemeinde in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt auch unter rechtlichem Aspekt ermittelt.



Realität vor Ort im Auge behalten

Im Gremium fand ein halber Parkplatz pro Bett nicht gänzliche Zustimmung. Peter Kathan (CSU) hielt etwa eine Zahl von 0,7 oder 0,8 für realistischer. Man müsse auch die Standorte im Blick haben, an denen solche Wohnheime gebaut würden, „sonst schaffen wir uns dort ein Parkplatzproblem“. Man müsse zwingend die Praxis im Auge haben, „Rechtsanwalt hin oder her“, forderte Fraktionskollege Kurt Sareiter, auch mit Blick auf ein geplantes Personalhaus am schmalen Wiesseer Bergerweg.

Auch Johannes von Miller (Grüne) tendierte in Richtung einer höheren Zahl. Man müsse sicher „noch ein paar Stellschrauben nachdrehen“, war er überzeugt und wies auf einige veränderungsbedürftige Punkte hin. So würden zwar einesteils große Tiefgaragen bis an die jeweilige Grundstücksgrenze gebaut, doch die Autos dennoch auf der Straße geparkt. Oft müssten Stellplätze separat erworben werden, was sich die Leute sparen wollten, schilderte von Miller diesen Missstand. Hier gelte es, den Hebel anzusetzen und zur Nutzung vorhandenen Parkraums zu verpflichten. In diesem Zusammenhang forderte er auch die Forcierung von Duplex-Garagen zur besseren Raumausnutzung.

Problem: Parkplätze werden verkauft

Einen weiteren kritischen Punkt merkte Kathan an: Bei Bauträgerobjekten würden Parkplätze häufig an zahlungskräftige Dritte veräußert, die Autos der Bewohner auch in diesem Fall dann auf den Straßen geparkt. Man solle mit dem vorgeschlagenen Schlüssel von einem halben Parkplatz pro Bett jetzt „ins Rennen gehen“, fand Benedikt Dörder (SPD). Später könne die Zahl immer bedarfsgerecht angepasst werden.

Einen Abgleich mit Vergleichswerten in anderen Gemeinden regte Wilhelm Dörder (FWG) an. Es gehe momentan um die Grundsatzentscheidung, urteilte Florian Sareiter (CSU). Der Punkt müsse dringend per Beschluss in die Satzung aufgenommen werden. Mit dem vorgeschlagenen Wert habe man eine verlässliche Größe. Sicher werde man die Satzung noch öfter in die Hand nehmen müssen, um Veränderungen Rechnung zu tragen. Nach reger Diskussion wurde die Satzungsänderung schließlich einstimmig verabschiedet. ger