Für Radweg an B472: Bäume zwischen Waakirchen und Reichersbeuern werden gefällt

An der B472 zwischen Waakirchen und Reichersbeuern müssen Bäume gefällt werden, um einen geplanten Geh- und Radweg zu realisieren. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (Symbolbild)

Waakirchen – Auf der B472 stehen Baumfällarbeiten zwischen Waakirchen und Reichersbeuern an. Dafür muss die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

Dass immer mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, ist das erklärte Ziel der bayerischen Staatsregierung. Dazu braucht es passende Infrastruktur. Deshalb investiert der Freistaat kräftig in den Bau von Geh- und Radwegen entlang von Bundes- und Staatsstraßen.

Noch im Sommer 2022 soll dieses Vorhaben an der Bundesstraße B472 in die Tat umgesetzt werden. Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilt, entsteht zwischen Waakirchen und der Landkreisgrenze westlich der Gemeinde nördlich der Bundesstraße ein neuer Geh- und Radweg. „Möglich gemacht haben das auch die Grundstückseigentümer, die ihren Grund zur Verfügung gestellt haben, sowie die Gemeinde Waakirchen, mit der das Staatliche Bauamt Rosenheim bei der Planung zusammenarbeitet“, erklärt die Behörde.

Im Vorgriff auf diese Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte werden in der Woche vom 21. bis 25. Februar zwischen Waakirchen und Reichersbeuern Bäume entlang der B472 gefällt.

„Um die Arbeiten sicher und zügig durchführen zu können, wird die Bundesstraße dafür in diesem Bereich halbseitig gesperrt“, informiert das Staatliche Bauamt Rosenheim. Für kürzere Zeitfenster müsse die vielbefahrene Verbindung zwischen den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen unter Umständen auch voll gesperrt werden. Sofern es die Wetterlage zulässt, beginnen die Arbeiten am Montag, 21. Februar. Spätestens am Freitag, 25. Februar, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. ksl