Für zügigen Wohnungsbau: Das plant Bad Wiessee beim Projekt Hagngasse

Die maroden Altbauten an der Hagngasse in Bad Wiessee sollen zeitnah durch größere Neubauten ersetzt werden. © Gernböck

Bad Wiessee – Um zügig mit dem Wohnungsbau an der Hagngasse in Bad Wiessee beginnen zu können, hat der Bauausschuss nun eine Außenbereichssatzung erlassen.

Die beiden Wohnhäuser des Kommunalunternehmens (KU) an der Hagngasse in Bad Wiessee müssen abgerissen werden. Das haben KU-Chef Thomas Lange und Bürgermeister Robert Kühn bereits 2021 im Rahmen eines Pressetermins öffentlich gemacht. Die zwei Gebäude seien in einem äußerst maroden Zustand und nicht mehr vernünftig bewohnbar, hieß es seitens der Gemeinde. Fachgutachten haben ergeben, dass eine Sanierung der Häuser unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt nicht mehr sinnvoll sei. Deshalb werden sie nun abgebrochen und durch adäquate Neubauten ersetzt, die größer ausgeführt werden sollen, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Auch die Flachbauten an der Westseite des Areals sind in die Jahre gekommen und teils in schlechtem Zustand.



Neben diesen konkreten baulichen Missständen weist das Areal am Wiesseer Sportplatz aber auch städtebauliche Mängel auf. Ein Lokaltermin mit Kreisbaumeister Christian Boiger im Jahr 2021 hat ergeben, dass eine Genehmigung für die Ersatzbauten des KU auf dem Wege von Einzelbauanträgen nicht möglich ist. Vielmehr ist aus Sicht des Landratsamts ein konkreter Bauleitplan für das gesamte Areal an der Hagngasse erforderlich.

Daraufhin war die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen und ein Planungsauftrag vergeben worden. Der Umgriff für die Überplanung des Geländes um den Sportplatz sei dabei so abgesteckt worden, dass einer unter allen Aspekten zukunftsorientierten Planung Rechnung getragen werde, hatte Bauamtsleiter Anton Bammer erklärt.

Mit der Planung sei aber nun schon einige Zeit ins Land gegangen, sagte Bammer in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Da aber der Wohnungsbau dringlich sei, habe die Gemeinde nochmals das Gespräch mit dem Landratsamt gesucht. Von dort sei Unterstützung für das Wohnbauprojekt zugesagt worden. Um die geplanten Maßnahmen schnellstmöglich umsetzen zu können, sei seitens der Behörde empfohlen worden, zunächst eine Außenbereichssatzung zu erlassen. Bammer erläuterte an dieser Stelle den Zweck dieses baurechtlichen Instruments:

Für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, könne eine entsprechende Satzung erlassen werden.

Diese legt fest, dass Wohnbauvorhaben sowie Vorhaben kleinerer Handwerks- und Gewerbebetriebe nicht entgegengehalten werden kann, einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft zu widersprechen oder dass sie die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen.

Seitens der Bauverwaltung empfahl deren Leiter dem Gremium, die Aufstellung einer solchen Satzung für das Areal Hagngasse zu beschließen. Der Beschluss erfolgte mit einhelliger Zustimmung. „Wir brauchen Wohnraum, und wir brauchen ihn dringend“, unterstrich Bürgermeister Robert Kühn diesen Punkt und hob zugleich hervor, dass das KU Bad Wiessee diesem Bedarf schon in der Vergangenheit mit einigen Projekten entgegengekommen sei. ger