Gebirgsschützen in Tegernsee: Hauptmann geht in letzte Amtsperiode

Der neu gewählte Vorstand der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee: (vorne, v.l.) Erich Hastreiter, Thomas Hörth, Florian Baier, Wolfgang Baier, Hans Babl und Hannes Günther; (mittlere Reihe, v.l.) Stefan Limmer, Niki Bächstädt, Peter Rauh jun., Bernd Schäfer, Franz Kasparek, Vinzenz Andeßner, Walter Hotter und Silvester Landenhammer sowie (hinten, v.l.) Florian Limmer, Karl Hitzelberger, Max Steinberger, Lorenz Strohschneider jun. und Peter Denk. © Versen

Rottach-Egern – Zwei Jahre an einem Abend hat die Gebirgsschützenkompanie Tegernsee jüngst nachgeholt. Die Versammlungen für 2021 und 2022 wurden zusammengelegt.

Volle Rückendeckung für seine fünfte Amtszeit seit 2009 erhielt Florian Baier als Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee von den 94 Stimmberechtigten, die sich jüngst in der Otto-und-Inge-Beis­heim-Hütte im Lori Feichta in Rottach-Egern eingefunden hatten. Tief gerührt bedankte sich der 58-Jährige für das große Vertrauen der Mitglieder. „Das ist dann aber auch meine letzte Amtsperiode, denn nach 16 Jahren muss Schluss sein“, kündigte der Gärtnermeister an. Er wolle die 18-jährige Amtszeit seines Vaters Alfred Baier, der 2021 verstarb, nicht übertreffen.

Zur Jahresversammlung 2021 und 2022 konnte Florian Baier zahlreiche Prominenz begrüßen. Trotz des Wintereinbruchs war Schützenkurat Pater Martin Maier extra aus Essen angereist. „Martin ist der neue Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, wozu ihn die deutschen Bischöfe 2021 wählten“, verkündete Baier.

Corona verhindert Veranstaltungen

Erschienen war auch Monsignore Pfarrer Walter Waldschütz, ebenso der aktive Schützenkamerad der evangelischen Kirche, Pfarrer Martin Weber aus Tegernsee. Ein herzliches Grüß Gott galt Herzogin Anna in Bayern – seit Jahren Mitglied des Fördervereins –, die mit ihrem Ehemann Andreas Freiherr von Maltzan erschien, der als neues passives Mitglied in die Kompanie aufgenommen wurde. Ehrensache war die Anwesenheit von Gebirgsschützenabordnungen aus Aschau im Chiemgau und Tirol.

Von 21 Verstorbenen musste die Tegernseer Kompanie seit 2020 bis dato Abschied nehmen. 13 neue Mitglieder – darunter neun Aktive – kamen hinzu, sodass die Gebirgsschützenkompanie Tegernsee nun rund 450 Mitglieder zählt. Wegen der Corona-Pandemie entfielen in den vergangenen zwei Jahren Patronatstage, Waldfeste und Jahrtage ebenso wie Leon­hardifahrten.

Videobotschaft für Papst Emeritus

Höhepunkt war das Ausrücken mit 85 Mann beim Staatsbesuch der dänischen Königin Margrethe II. am 12. November 2021 in München, wo die Ehrenkompanie im Innenhof der Residenz einen dreifachen Ehrensalut schoss. „Anschließend marschierten wir mit klingendem Spiel durch die Maximilianstraße ins Hofbräuhaus“, sagte der Hauptmann. Dringend gesucht werde ein neuer Ta­ferlbub, da Johannes Pulch aufhöre.

„Am 16. April 2022 feiert unser Ehrenmitglied Papst Benedikt XVI. Emeritus seinen 95. Geburtstag“, verkündete Florian Baier. Aus diesem Anlass habe ihn dessen Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, Anfang März angerufen, ob man nicht eine Videobotschaft schicken könne, da es ihm gesundheitlich nicht gut gehe, ihm aber die Gebirgsschützen wichtig seien. „So haben wir uns am Sonntag, 6. März, vor unserer Gebirgsschützenhütte aufgestellt und mit zwei Marketenderinnen mit einem Schnapserl auf das Wohl unseres Ehrenmitglieds angestoßen, wobei unser Salutzug einen dreifachen Ehrensalut schoss“, erklärte Florian Baier. Das wurde von Peter Denk als Film festgehalten, der bereits nach Rom weitergeleitet wurde.

Mit großem Bedauern wurde in der Hauptmannschaftssitzung einstimmig beschlossen, den traditionellen Stand beim Seefest aufzugeben. Anlass ist, dass viele Schützenkameraden aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters sowie gesundheitlich dabei nicht mehr mitmachen können und die jüngeren berufstätigen Schützen unter der Woche nicht immer frei bekommen.

Bürgermeister würdigt Gebirgsschützen

Als nächsten Ausrücktermin nannte der Hauptmann Sonntag, 8. Mai, wenn der Patronatstag in Aschau im Chiemgau stattfindet. „Wir wollen da wieder stark ausrücken, denn mit der Kompanie Aschau verbindet uns eine ganz besondere Freundschaft und Kameradschaft, die wir weiterhin pflegen wollen“, erklärte Baier.

Im Namen seiner Amtskollegen im Tegernseer Tal würdigte Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck die Verdienste der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee, die nicht mehr wegzudenken sei. „Beim sauberen Ausrücken seid Ihr die beste Werbung für unser Tal, wofür wir uns alle bei Euch herzlich bedanken“, sagte er. iv