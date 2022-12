Trotz Bedenken stimmt der Gemeinderat Bad Wiessee für die PV-Anlage

Von: Sabrina Winklmaier

Der Badhügel in Bad Wiessee wird im Gemeinderat als potentieller Standort für eine Freiflächen-PV-Anlage diskutiert. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Die Frage nach alternativen, regenerativen Energieformen ist spätestens jetzt keine Randthematik mehr. Angesichts rasant steigender Energiekosten und Lieferengpässen bei Erdgas und Heizöl erhebt sich immer nachdrücklicher die Frage, welche Alternativen in Betracht gezogen werden können. Auch in den Kommunen im Tegernseer Tal und dessen Umgebung ist dieses Thema Gebot der Stunde. Jüngst hat sich der Tegernseer Stadtrat mit der Überlegung befasst, eine Freiflächen-Solaranlage am Leeberg zu installieren. Auch im Gemeinderat Waakirchen wurde ein entsprechender Antrag diskutiert. In der dortigen Sitzung wurde das Projekt befürwortet.

Nun war Bad Wiessee an der Reihe. Hier hatte die CSU-Fraktion den Antrag gestellt, einen Teil des Badhügels als Standort für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage prüfen zu lassen. Das Areal befindet sich im Besitz der Gemeinde. Am Donnerstagabend wurde der Antrag im Gemeinderat diskutiert. Gerade mit der Sonnenkraft habe man eine völlig CO2-neutrale Energiequelle an der Hand, die künftig mehr zur Energieerzeugung genutzt werden solle, erklärte CSU-Fraktionssprecher Florian Sareiter. „Schön ist das natürlich nicht, das ist klar“, räumte er mit Blick auf den geplanten Solarpark ein. Doch man müsse ebenso klar sehen, dass man damit einen guten Zweck im Auge habe.

Der Standort Badhügel wäre nach Ansicht der Antragsteller auch taktisch gut gewählt, da er die Möglichkeit biete, viele Liegenschaften mit dem selbst erzeugten Strom zu versorgen. Dabei bezog sich Sareiter nicht nur auf den Bestand, wie etwa die Spielarena, sondern richtete den Blick auch auf künftige Objekte, so etwa das „kommunale Schwimmen“, einen Nachfolger des abgerissenen Badeparks. „Wir wollen wissen, ob ein solches Projekt dort prinzipiell in Frage kommt“, fasste er zusammen.

Es gebe in Bad Wiessee nicht viele Plätze, an denen man solch eine Anlage optisch gut verstecken könne, gab Peter Kathan zu bedenken. Darüber sei man sich bei der fraktionsinternen Beratung einig gewesen. Konkret handelt es sich um eine 4000 Quadratmeter große Fläche, die von kartiertem Moor umgeben ist. Für „sehr lobenswert“ erachtete Bernd Kuntze-Fechner (SPD) den Antrag. Es sei wichtig, diese Option zu prüfen. Gleichwohl warnte er davor, in Aktionismus zu verfallen. Immerhin handle es sich um einen sensiblen Bereich mit seltenen Pflanzen. Eine potentielle Installation bedeute einen erheblichen Eingriff.

Stattdessen regte Kuntze-Fechner an, vorrangig die Dächer für die Anbringung von PV-Anlagen zu nutzen. Das könne lange dauern, zeigte sich Johannes von Miller (Grüne) skeptisch. Zwar sei der Antrag sicher unterstützenswert, gleichwohl befinde man sich in einem Spagat. Freilich kämen die Gäste der Landschaft wegen an den Tegernsee, doch auch sie benötigten Strom. Man müsse die Prüfung durch die Fachbehörden abwarten, bevor hier eine konkrete Entscheidung fallen könne.

Ein klares Nein war die Reaktion von Johann Zehetmeier, der im Namen des gesamten Wiesseer Blocks sprach. Eine solche Anlage werde immer von irgendwo sichtbar sein. „Damit konterkarieren wir unser Anliegen, unsere schöne Landschaft zu erhalten“, mahnte er. Thomas Erler konnte sich ebenfalls nicht mit dem Projekt befreunden und bedauerte, sich gegen den Antrag aus den eigenen Reihen stellen zu müssen. „Solche Ungetüme passen nicht ins Tegernseer Tal“, lautete sein Urteil. Er fürchtete zudem einen Präzedenzfall. Dieses Problem zeige sich bei jeder Form von Energiegewinnung, gab Sareiter zu bedenken. „Bitte nicht bei mir“, sei die gängige Reaktion, wenn es an die Konkretion gehe.

Schließlich wurde dem Antrag mit 15:3 Stimmen stattgegeben. In Kooperation mit den Fachbehörden am Landratsamt Miesbach (Untere Naturschutzbehörde und Klimaschutz) wird die Verwaltung als nächsten Schritt eine Eignungsprüfung des Standortes durchführen. ger