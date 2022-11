Gmund bringt Pläne für Bikepark am Oedberg voran

Ein Bikepark soll das Angebot der Freizeitanlage Oedberg ergänzen. Auch ein weiterer Campingplatz und zusätzliche Parkplätze sind geplant. © Stefan Gernböck

Gmund – Auf dem Weg zu einem Bikepark am Freizeitgelände Oedberg hat die Gemeinde Gmund den aktuellen Plänen zugestimmt. Ganz einfach ist das Vorhaben nicht.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Gmunder Gemeinderat sein Ja zur Änderung des Flächennutzungsplanes gegeben. Jüngst befasste sich das Gremium mit dem Vorentwurf zur Nutzungsänderung, den das Memminger Planungsbüro Lars Consult erarbeitet hatte. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, führte Bauamtsleiterin Christine Wild aus. Im Änderungs-Vorentwurf wird die bereits als Sondergebiet ausgewiesene Freizeitanlage Oedberg dann um das neue Areal erweitert, das als Sondergebiet Freizeitpark/Camping/Parken festgesetzt wird.

Zusätzlich werden die erforderlichen Ausgleichsflächen mit dargestellt. Mit drei Gegenstimmen aus den Reihen der Grünen-Fraktion wurde die Nutzungsänderung der östlich der Freizeitanlage liegenden Wiese beschlossen. Parallel dazu ging es an diesem Abend auch um die Aufstellung des Bebauungsplanes: So ist die Errichtung eines weiteren Campingplatzes vorgesehen. Dieser soll rund 47 Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile umfassen.

Als Befestigung wären neben einer wassergebundenen Decke Schotter- oder Magerrasen zulässig. Für die Besucher des Bikeparks soll zudem ein Parkplatz mit etwa 45 Stellplätzen, auch für Behinderte, eingerichtet werden. Ein bestehender Stadel soll ausgebaut werden, um dann als Lager und Ausgabestelle für die Fahrräder zu dienen. Nach Westen hin soll das Gebäude durch einen eingeschossigen Anbau für Sanitäranlagen ergänzt werden.

Der Bikepark selbst wird mehrere Anlagen umfassen: Einen Pumptrack in Asphaltbauweise, einen Übungsparcours mit verschiedenen Belägen für die Kleinsten, eine Flowtrail-Parallelstrecke sowie einen Singletrail und einen Bikefahrweg auf wassergebundener Decke. Außerdem ist ein Pumptrack mit Holzelementen vorgesehen. Die Freiflächen zwischen den Strecken des geplanten Bikeparks am Oedberg werden als Ausgleichsflächen in Gestalt einer extensiven Wiese festgesetzt. Als weitere Ausgleichsfläche ist eine Streuobstwiese vorgesehen. Ein eingeschossiger Kiosk von etwa 55 Quadratmetern Größe soll als Wartebereich und kleiner Versorgungsbereich dienen, ebenso zur Versorgung bei eventuellen Verletzungen.

„Massive Zerstörung des Landschaftsbildes“

Wie man denn mit dem bereits bestehenden, wild angelegten Trail umgehen werde, fragte Barbara von Miller (SPD). Der werde verschwinden, was man auch schriftlich fixiert habe, erklärte Planer Lothar Zettler von Lars Consult. Der Schutz des wertvollen Bergwaldes habe hier höchste Priorität. Papier sei geduldig, monierte Michael Huber von den Grünen. Die Fläche sei in Privatbesitz, ein direkter Zugriff sei damit nicht möglich.

Auch die Nutzungsänderung sieht Huber kritisch. Die Freizeitanlage greife nach Südosten immer weiter aus und entwickle sich zu einem Selbstläufer. Auch bezüglich des Wasserschutzes äußerte der Grünen-Gemeinderat mit Blick auf zurückgehende Trinkwasserreserven große Bedenken gegen das Projekt. Letzteres sieht auch Johann Huber (CSU) als ein Problem. Zettler wies hier auf die entsprechenden Bodenbeläge hin, die ein flächendeckendes Versickern von Niederschlagswasser ermöglichten.

Klar definiertes Ziel: Den Tourismus im ländlichen Raum stärken

Eine massive Zerstörung des Landschaftsbildes befürchtet Andrea Schack (Grüne). Immerhin handle es sich um eine Fläche von 40.000 Quadratmetern in einem Schutzgebiet. Sie könne nicht nachvollziehen, warum zu den bestehenden Park- und Campingplätzen abermals neue hinzukommen müssten. Das Projekt entspreche exakt dem im Regionalplan und im Landesentwicklungsprogramm definierten Ziel, den Tourismus im ländlichen Raum zu stärken, argumentierte Zettler.

Sicher stelle es einen Eingriff dar, der aber durch die Eingrünung durch einen Hang, durch Sträucher und eine Baumreihe nach Osten aus der Ferne nicht erheblich sei. Man werde auf jeden Fall die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragen, erklärte Bürgermeister Alfons Besel vor dem Hintergrund großer Rechtsunsicherheit seit dem Saurüsselalm-Urteil.

Die Entscheidung wird im Kreistag gefällt. Mit jeweils vier Gegenstimmen wurden schließlich der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Vorentwurf abgesegnet. ger