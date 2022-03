Tegernsee in Kooperation mit Sylt

TTT-Chef präsentiert Etat für 2022: Diese Maßnahmen sind geplant

Teilen

Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg und TTT-Geschäftsführer Christian Kausch vereinbaren eine Zusammenarbeit. © TTT

Bad Wiessee – Im Gemeinderat Bad Wiessee präsentierte TTT-Geschäftsführer Christian Kausch nun Zahlen und Pläne für 2022. Auch im Stadtrat Tegernsee war er.

Das Budget der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) präsentierte Geschäftsführer Christian Kausch nun im Bad Wiesseer Gemeinderat. Neben den Zahlen für 2022 gab er einen Überblick über bereits umgesetzte oder geplante touristische Maßnahmen.



Das Gesamtbudget liegt 2022 bei rund 5,04 Millionen Euro. Damit ist das Volumen um 140.000 Euro geringer als 2021.

Das spiegelt sich in der Beteiligung der Gesellschafter des Unternehmens – der fünf Talgemeinden. Mit rund 3,8 Millionen Euro waren sie 2021 beteiligt. 2022 hingegen hat sich die Summe auf 3,65 Millionen Euro reduziert – um knapp 150.000 Euro.

Nach einem Überblick über den Gesamtetat für 2022 referierte Kausch die anteiligen Summen für Bad Wiessee:

Die Gemeinde am Westufer des Tegernsees ist mit 29 Prozent der größte Gesellschafter, gefolgt von Rottach-Egern mit 28 Prozent.

Der zu entrichtende Grundbeitrag nach der Kreisumlage liegt für Bad Wiessee bei knapp 50.400 Euro und ist damit genauso hoch wie 2021.

Erfreulich dürfte für die Gemeinde angesichts kostenintensiver Investitionen sein, dass sich die nach Zahl der Übernachtungen berechnete Marketing-Umlage 2022 um gut 38.000 Euro verringert. Sie beträgt damit 984.432 Euro.

Reduziert hat sich auch die Umlage für die Kosten der Tourist-Information (TI): 2021 belief sich der Wiesseer Anteil auf 267.700 Euro. Rund 255.400 Euro sind es 2022 – also 12.290 Euro weniger.

Ein Grund dafür liegt darin, dass die TIs von Bad Wiessee und Gmund zusammengelegt sowie deren Öffnungszeiten um die Hälfte reduziert wurden. Das schlage sich auch in den Gesamtkosten dieses Postens nieder, unterstrich Kausch. Im Vergleich zum Vorjahr sei man unterhalb der Grenze von 1 Million Euro geblieben.

Mit 156.000 Euro ist die Bad Wiesseer Kurmusik ebenso hoch veranlagt wie im Vorjahr.

Insgesamt muss sich die Gemeinde Bad Wiessee 2022 mit knapp 1,45 Millionen Euro an den Kosten beteiligen. Doch das sind immerhin gut 50.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Dann folgte ein Überblick über die Tätigkeiten. Viele Leistungen seien zentralisiert worden. So etwa der Gastgeberservice, der nun einzig über Tegernsee laufe. „Wir haben da ein gut eingespieltes Team“, freute sich Kausch. Im Mai soll der „Tag des Tourismus“ stattfinden. Eine erfreuliche Botschaft für Vermieter konnte der Geschäftsführer ebenfalls verkünden: Die Anzeigenpreise für das Gastgeberverzeichnis 2023 reduzieren sich deutlich.

Tegernsee in Kooperation mit Sylt

Im Bereich Vermarktung soll fokussiert werden, den Tourismus in der Region zu lenken und zu sensibilisieren. Werbestrategisch wird der Tegernsee auch in Kooperation mit Sylt beworben. Beide Ziele sprächen die gleichen Menschen an und hätten viele Ähnlichkeiten, erklärte der TTT-Chef.

Lesen Sie auch Aiwanger taucht nun in bayerischem Impf-Spot auf - mit bemerkenswertem Satz Die Corona-Impfquote in Deutschland muss steigen, so das Ziel der Regierung. Die bayerischen Minister präsentieren hierzu einen Werbeclip. Einer sticht heraus. Aiwanger taucht nun in bayerischem Impf-Spot auf - mit bemerkenswertem Satz Bauausschuss Bad Wiessee: Nachträglicher Segen fürs Ferien-Paradies in Holz Ein neues Luxus-Ferienhaus im Wiesseer Ortsteil Holz hatte während der Bau- und Genehmigungsphase für reichlich Unmut gesorgt. Jetzt gab die Gemeinde dem Projekt doch noch den Segen. Bauausschuss Bad Wiessee: Nachträglicher Segen fürs Ferien-Paradies in Holz

Neben Werbekampagnen in den Kernmärkten Nordrhein-Westfalen und Hessen wird auch über Fernsehen und Rundfunk geworben – letzteres in Kooperation mit Klassikradio. Auch ein neuer Imagefilm mit dem Titel „Nachricht vom Tegernsee“ ist entstanden, der 2022 ausgespielt wird. Im Mai soll dann auch ein Forum zum Thema Verkehr in Kooperation mit Tirol stattfinden.

TTT-Budget in Tegernsee Auch im Tegernseer Stadtrat hat Geschäftsführer Christian Kausch jüngst das Budget der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) vorgestellt. Diskussionsbedarf hatten die Stadträte dort nicht. Sie befürworteten das Zahlenwerk und die Pläne einstimmig.

Etwas skeptisch blickte CSU-Rat Alois Fichtner auf das Thema Gastgeberverzeichnis. Heute würde Werbung vorwiegend über das Internet laufen, meinte er. Natürlich würden immer weniger Betriebe das Verzeichnis nutzen, gab ihm Kausch Recht. Doch derzeit seien wohl an die 300 Betriebe noch mit dabei.

Warum in puncto Kurmusik der Etat trotz vieler Änderungen, um Kosten einzusparen, unverändert geblieben sei, fragte Zweite Bürgermeisterin Birgit Trinkl (FWG). Der Etat werde von der Gemeinde ausgegeben, erklärte Bürgermeister Robert Kühn. Die TTT fungiere hier als Manager.

Kritik an TTT generell

Kritische Anmerkungen kamen von Sebastian Dürbeck (CSU). Die TTT habe zwar ihre Hausaufgaben gemacht und viele Themen im Katalog. Dennoch sei es an der Zeit, den Aufbau der TTT einmal zu überdenken, fand er: „Ich sehe da zwar viel Organisation, aber wenig Innovation.“

Dürbeck verweigerte schließlich als einziger Gemeinderat sein Ja beim Verabschieden des Budgets. ger