„Es ist ein Glück, dass nach Corona das Beisammensein bei einer Halben Bier wieder möglich ist“

Gmunder Gemeinderat blickt in der letzten Sitzung auf ein bewegtes Jahr zurück

Von: Sabrina Winklmaier

Ein letztes Mal im Jahr 2022 tagte der Gemeinderat in Gmund. Bürgermeister und Gemeinderäte blicken auf ein erfolgreiches und bewegtes Jahr zurück. © Stefan Gernböck

Gmund – In der letzten Gemeinderatssitzung hielten Bürgermeister Alfons Besel und die Fraktionssprecher Rückschau auf ein arbeitsreiches Jahr. Seit drei Jahren herrsche Ausnahmezustand, fasste Besel die bewegte Zeit zusammen: zuerst der Ausbruch der Corona-Pandemie, aber auch die immer spürbareren Folgen des Klimawandels, seit Februar dann der Krieg in der Ukraine und die folgende Flüchtlingswelle. Dennoch – oder gerade trotzdem – habe die Pflicht gerufen.

Jetzt liege ein arbeitsreiches Jahr hinter dem Gremium, in dem man sich mit vielen zukunftsweisenden Projekten befasst habe. So etwa die Schaffung neuer Betreuungsplätze in Kindergarten und –krippe, um die sich die Gemeinde im kommenden Jahr intensiv kümmern müsse, außerdem der Bereich kommunales Schwimmen, also ein neues Hallenbad für das Tegernseer Tal, ebenso die Frage des bezahlbaren Wohnraums.

Es gelte, das Projekt Wohnen im Alter voranzubringen, das Gmund an der Hirschbergstraße realisieren will. Auch die Neugestaltung des Bahnhofsareals, die die Gemeinde seit Jahren beschäftigt, nannte Besel als aktuelles und zeitgemäßes Thema, das es voranzubringen gelte, wenn sich auch hier die eine oder andere Schwierigkeit ergeben hatte.

Für 2023 stehe auch die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune an, konnte der Bürgermeister Positives in diesem Bereich berichten, ebenso über die Schaffung einer weiteren Stelle im Liegenschaftsamt für die energetische Sanierung der kommunalen Bauten. Sicher gebe es auch Themen, die vielleicht kontroverse Diskussionen mit sich brächten, räumte er ein. Konkret nannte Besel die Frage nach der Dachgestaltung des geplanten zentralen Busbahnhofes, die Dimensionierung und Gestaltung des geplanten Bikeparks in Ostin oder auch die Debatte um eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Doch bei allem äußerte er seine Freude über die gute Debattenkultur am Ratstisch, die stets sachlich und von gegenseitigem Respekt getragen sei und damit eine konstruktive Zusammenarbeit ermögliche. Besel dankte an dieser Stelle seinen beiden Stellvertretern ebenso wie dem Gremium und den Rathausmitarbeitern.

Wie wichtig es sei, sich für demokratische Werte einzusetzen, hätten auch die in unmittelbarer Nachbarschaft zutage tretenden Ausläufer von Verschwörungstheorien gezeigt, mahnte Besel mit Blick auf die Razzia im Hause eines Gmunder Reichsbürgers. Solidarität und Toleranz sowie Weltoffenheit sollten das Engagement für die Gesellschaft dementsprechend tragen. Der Bürgermeister hob in diesem Zusammenhang Vereine und Ehrenamtliche hervor, die gerade auch in der Jugendarbeit ihren Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisteten.



„Es ist ein Glück, dass nach Corona das Beisammensein bei einer Halben Bier wieder möglich ist“

CSU-Sprecher Franz von Preysing erklärte daran anknüpfend, ihm mache seine ehrenamtliche Tätigkeit Spaß. Den Ratskollegen dankte er für die offene und effiziente Zusammenarbeit ohne „Kleinklein und Scharmützel“. Das sei keineswegs selbstverständlich. Es sei ein Glück, dass nach Corona das Beisammensein bei einer Halben Bier wieder möglich sei: „Das tut uns allen gut und auch der Gemeinde.“

Das gute Arbeitsklima hob auch Georg Rabl von den Freien Wählern hervor. Er dankte allen für ihr Engagement und stellte zugleich heraus, wie wichtig die Kultur des Miteinander für eine Gemeinde sei. Das habe man in Zeiten des Lockdowns allzu deutlich erfahren müssen. Den Wunsch, das „alles wieder besser wird“, äußerte Grünen-Sprecherin Laura Wagner angesichts von Corona und Ukraine-Krieg. Sie dankte außerdem auch den Mitarbeitern der Verwaltung für ihre stete Erreichbarkeit und Auskunft bei jeglichen Fragen. Barbara von Miller (SPD) schloss sich den Vorrednern an, lobte das „super Gremium“ und dankte einer „Spitzen-Verwaltung“ für ihre Arbeit. ger