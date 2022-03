Große oder kleine Variante? Gmund entscheidet über Solaranlage auf Grundschule

Auf dem Dach der Gmunder Grundschule soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, um Schule und Rathaus mit klimafreundlicher Energie zu versorgen. © Gernböck

Gmund – Dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule in Gmund installiert werden soll, ist bereits beschlossen. Nun hat der Gemeinderat sich für eine Variante entschieden.

Gmund setzt auf Nachhaltigkeit: 2020 haben sich die Gemeinderäte für den Beitritt zu einem kommunalen Energieeffizienznetzwerk entschieden. Bis 2035 will die Gemeinde unabhängig von fossilen Energieträgern werden. Ein Baustein auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und nachhaltiger Energiegewinnung war Gegenstand der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Die Installation einer Photovoltaikanlage (PV) auf dem Dach der Grundschule.



2021 hat die Fraktion der Freien Wähler einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat eingebracht, der einstimmig befürwortet wurde. Vorgesehen ist eine Anlage mit einer Leistung von 25 Kilowatt-Peak (kWp). Bevor es an die konkrete Planung ging, musste bei der Unteren Denkmalschutzbehörde ein Antrag hinsichtlich des Ensembleschutzes – Rathaus und Kirche Sankt Ägidius befinden sich in unmittelbarer Nähe – gestellt werden. Mit entsprechenden Auflagen hat die Gemeinde dem Vorhaben mittlerweile grünes Licht gegeben.



Potenzial für erneuerbare Energien

In der Sitzung stellte Energiemanager Andreas Scharli von der Energiewende Oberland das Konzept für die geplante Anlage vor. Er freue sich über das anhaltende Interesse an PV, das die Gemeinde zeige, sagte der Experte. Dennoch herrsche Handlungsbedarf: In Gmund würden gerade einmal 8 Prozent der Energie aus erneuerbaren Ressourcen geschöpft.

Zu Beginn seiner Ausführungen versuchte Scharli, einige Bedenken zu zerstreuen. So etwa die Befürchtung, man packe sich mit einer PV-Anlage Sondermüll aufs Dach: Deren Bestandteile seien zu über 80 Prozent recyclingfähig, einige wie Glas, Aluminium oder Kupfer sogar zur Gänze.

Blockheizkraftwerk keine Konkurrenz

Auch eine etwaige Konkurrenz zum Blockheizkraftwerk (BHKW) schloss Scharli aus. Zumal eine PV-Anlage vorwiegend im Sommerhalbjahr höheren Ertrag bringe, im Winter aber hinter dem BHKW zurückbleibe, sodass beide Systeme gut parallel eingesetzt werden könnten.

Möglich wäre im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, Wall-Boxen – also Ladestationen für Autos – für Lehrer zu installieren. Auch die Einspeisung im Rathaus, um den dortigen Energiebedarf abzudecken, wurde erneut angesprochen. Wegen des Denkmalschutzes ist dort eine Installation nicht möglich.

Rathaus gleich mit versorgen

Schließlich stellte sich nochmals die Frage nach der Größe. Soll eine 25-kWp-Anlage angebracht werden oder die Maximalnutzung mittels 36-kWp-Variante? Die kleinere Anlage würde mit etwa 35.000 Euro zu Buche schlagen und hätte sich nach etwa neun Jahren amortisiert, sagte der Energiemanager. Bei der großen würde das ganze Dach mit 125 Modulen vollgepackt. Die Kosten würden sich auf rund 51.200 Euro belaufen. Die Amortisation läge bei etwa zwölf Jahren, der Nutzungszeitraum hingegen bei 20 Jahren.

Vize-Bürgermeister Georg Rabl (FWG) sprach die zentralen Punkte an: Ursprünglich sei von Eigenverbrauch unter 50 Prozent ausgegangen worden, sagte er und plädierte daher, unbedingt auch die Versorgung des Rathauses einzubeziehen: „Sonst ist die Sache unrentabel. Sinnvoll ist das Ganze nur, wenn wir den erzeugten Strom auch selbst verbrauchen.“ Auch müsse der Strombedarf in der Nachthälfte berücksichtigt werden etwa für Server und Haustechnik. „Ich sehe hier große Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern“, unterstrich Rabl.



Entscheidung im Gemeinderat

Mit wie viel Eigenverbrauch er rechne, wollte Korbinian Kohler (CSU) vom Fachmann wissen. Scharli kalkulierte den Bedarf der Schule mit etwa 60 Prozent, den des Rathauses mit 15 Prozent. Unter Einsatz eines Speichers könne man noch effizienter arbeiten, wenngleich 100 Prozent auch damit wohl kaum zu erreichen wären. Ein Batteriespeicher würde etwa 10.000 Euro zusätzlich kosten, erklärte er. Bürgermeister Alfons Besel sah diese Möglichkeit als durchaus interessant an.



Schließlich entschied sich das Gremium einmütig für die größere Variante inklusive Installation eines Speichers. ger