Preise für Produkte: „Schöne Gemeinschaftsleistung“

„Unverzichtbarer Beitrag“: Generalversammlung der Naturkäserei Tegernseer Land

Von: Sabrina Winklmaier

Die Vorstandschaft der Naturkäserei: (v.l.) Aufsichtsräte Josef Schreier, Josef Berghammer und Ludwig Raab, Vorstand Wolfgang Rebensburg, Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller und Vorstand Josef K. Stadler, Vertreter des Genossenschaftsverbands Bayern Udo Löw und Philipp Mettner, Aufsichtsrätin Barbara Sixt und Aufsichtsratsvorsitzender Josef Kandlinger. © Naturkäserei Tegernseer Land

Kreuth – Trotz wirtschaftlich turbulenter Zeiten verbuchte die Naturkäserei Tegernseer Land einen Gewinn im sechsstelligen Bereich. Das verkündete die Genossenschaft bei der Generalversammlung in Rottacher Seeforum.

Hauptthema des Abends war die grundlegende Bedeutung der Naturkäserei für die Region. „Sie leisten einen großen und unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und zur Ernährungssouveränität“, dankte Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller die Anwesenden. Zu Schaffen machte den Bauern laut Obermüller die immer mehr werdende Bürokratie. „An Dreikini is dem Bauern no ned klar, wie vui Kontrollen werdens wohl in diesem Jahr“, dichtete sie dafür eine Bauernregel um.



Elisabeth Höß schied aus dem Aufsichtsrat aus, ihr landwirtschaftlicher Betrieb in Rottach-Egern war aus der Milcherzeugung ausgestiegen. Höß bedankte sich zum Abschied noch für die stets gute Zusammenarbeit und wünschte den Milchlieferanten einen guten Zusammenhalt. Ihren Platz übernimmt nun Barbara Sixt aus Gmund. „Gern bin ich dabei, nicht zuletzt, um die Frauenquote zu halten“, erklärte Sixt nach ihrer Wahl.

Turnusmäßig wiedergewählt wurde Vorstandsmitglied Wolfgang Rebensburg. „Seit 15 Jahren gibt es nun unsere Genossenschaft. Wir sind somit in der Pubertät. Wir als Vorstandschaft haben es uns zur Aufgabe gemacht, aus der Käserei einen Erwachsenen zu machen“, Das große Ziel: Mit der Naturkäserei einen großen und unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und zur Ernährungssouveränität zu leisten.



Preise für Produkte: „Schöne Gemeinschaftsleistung“

Auch über einige Auszeichnungen konnten sich die Mitglieder der Naturkäserei im vergangenen Jahr freuen, darunter über den deutschen Milch- und Käsepreis sowie einem Sieg bei Bayerns Beste Bioprodukte. „Das ist eine schöne Gemeinschaftsleistung“, lobte Obermüller den Einsatz aller Mitarbeiter.



Diesem Lob schloss sich auch Aufsichtsratsvorsitzender Josef Kandlinger an. Er dankte der Vorstandschaft zudem für ihren tatkräftigen Einsatz. Für den Erfolg der Käserei mussten die Landwirte im vergangenen Jahr etwas länger als ihre Berufskollegen auf eine Milchpreiserhöhung warten. Kandlinger betonte aber zugleich, dass seit der Gründung der Genossenschaft ein konstanter, deutlich überdurchschnittlicher Milchpreis gezahlt werde, mit einer permanenten Steigerung in kleinen Schritten für die Landwirte.