Glasfaserausbau in Gmund: Gemeinde und Telekom wollen ab 2026 loslegen

Bürgermeister Alfons Besel (r.) und Norbert Kreier, Regiomanager bei der Telekom (M.), unterzeichnen im Beisein von Frank Dentgen von der Deutschen Telekom Technik GmbH die Absichtserklärung für den Glasfaserausbau in Gmund. © Gemeinde

Gmund – Die Deutsche Telekom will in Gmund in schnelles Internet investieren. Rund 2.300 Haushalte und Betriebe am Tegernsee könnten vom Ausbau profitieren.

Der Startschuss für schnelles Internet mittels Glasfaser ab Ende 2027 ist in Gmund gefallen. In zahlreichen Ortsgebieten werden dann rund 2.300 Haushalte und Betriebe vom Ausbau profitieren können. Bürgermeister Alfons Besel und Norbert Kreier, Regiomanager bei der Deutschen Telekom, unterzeichneten dazu nun gemeinsam mit Frank Dentgen, Key-Account-Manager bei der Deutschen Telekom Technik GmbH, die gemeinsame Absichtserklärung für den Baustart ab 2026.

„Glasfaser gehört heute zur digitalen Grundversorgung. So selbstverständlich der Stromanschluss ist, so wichtig ist auch der Glasfaseranschluss“, erklärt Bürgermeister Alfons Besel die partnerschaftliche Kooperation mit der Telekom. „Die Gemeinde Gmund am Tegernsee soll weiterhin ein attraktiver Standort für Betriebe bleiben, damit Arbeitsplätze sichern, aber auch für Homeoffice und Homeschooling ist ein leistungsfähiges Internet unerlässlich. Durch den weiteren Glasfaserausbau in unserer Gemeinde können wir dies unterstützen.“

Das neue Netz werde so leistungsstark sein, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sein werden. Das maximale Tempo beim Herunterladen betrage 1 Gigabit pro Sekunde. Beim Hochladen seien es 200 Megabit pro Sekunde. Insbesondere Betriebe können damit auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zu Hause und im Betrieb alles stabil laufen“, sagt Diplom-Ingenieur Norbert Kreier. „Um WLAN optimal nutzen zu können, sollte die Verkabelung im Haus von Anfang an mit geplant werden. Bei Bedarf unterstützen wir auch dabei gerne.“

Mehr Informationen zum Glasfaserhausanschluss erhalten Eigentümer aus Gmund bereits jetzt bei der Telekom unter Telefon 0800/3301903 sowie im Internet unter www.telekom.de/bauherren. ksl