Glückliches Ende in Kreuth: Vermisster Mountainbiker gefunden

Von: Sandra Hefft

Aus dem Ausflug wurde eine große Suchaktion. (Symbolfoto). © Friso Gentsch(dpa

Kreuth – Eine Verkettung unglücklicher Umstände verursachte in Kreuth eine großangelegte Suche nach einem vermissten Mountainbiker. Der 51-Jährige wurde am Freitag wohlbehalten angetroffen.

Am Donnerstag (22. Juni) meldete sich gegen 22 Uhr die Lebensgefährtin eines 51-jährigen Hessen diesen bei der Polizei Bad Wiessee als vermisst. „Der Mann war nicht zum vereinbarten Treffpunkt an der Schwaigeralm in Kreuth gekommen“, erklärt die Polizei. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war es eine Kette unglücklicher Umstände.

Ausflug mit Folgen

Beide waren gestern mit ihren Mountainbikes von Kreuth aus zur Gufferthütte aufgebrochen. Dort machten sie gemeinsam Mittag. Dann trennten sie sich. „Der Mann wollte eine weitere Runde mit seinem E-MTB fahren, die Frau mit ihrem MTB auf dem Weg über die Johannklause zur Schwaigeralm“, heißt es im Bericht. Ausgemacht war der Treff an der Schwaigeralm gegen 17.30 Uhr.

Da die Frau noch nicht an der Schwaigeralm war, wollte ihr der Mann entgegenfahren. „Auf dem Weg zur Bayralm war der Mann der Meinung, seine MTB-affine Lebensgefährtin fahre sicher den Trail herunter und so fuhr er diesen Trail bergauf. Die Frau fuhr jedoch die daneben befindliche Forststraße herunter. So fuhren sie ohne sich zu begegnen aneinander vorbei“, heißt es im Bericht.

Der Mann fuhr dann weiter über die Johannklause wieder zur Gufferthütte zurück und weiter Richtung Achenwald. Alles es zu dunkel wurde, nächtigte er in einem Bushäuschen in Achenwald. „Unglücklicherweise waren auch die Akkus der beiden Handys leer, welcher der Mann mitführte. Hinzu kommt, dass auf dieser MTB-Runde teilweise überhaupt kein Empfang möglich ist und auch im Langenautal, wo die Frau wartete, besteht nur an bestimmten Stellen Empfang“, erklärt die Polizei.

Große Suche nach dem Vermissten

Um 23 Uhr lief eine großangelegte Suche nach dem Mann an. Vor Ort waren die Einsatzleitung durch die Alpine Einsatzgruppe mit drei Mitgliedern vor Ort, eine Streife der Polizeiinspektion Bad Wiessee, etwa 25 Kräfte der Bergwacht Rottach-Egern, Mantrailerhunde des BRK, auf österreichischer Seite Alpinbeamte der Tiroler Polizei und die österreichische Bergwacht. Aufgrund der Gewitter konnten weder die Hubschrauber der bayerischen noch der österreichischen Polizei an der Suche teilnehmen.

Polizei trifft 51-Jährigen an

„Die Suche wurde zunächst erfolglos um 5.30 Uhr abgebrochen. Um 7 Uhr trafen sich die Kräfte erneut bei der Bergwacht Rottach-Egern und setzten die Suche fort. Gefunden wurde der Mann am Freitag (23. Juni) gegen 8.30 Uhr. Er wurde wohlbehalten von einer Streife der Polizei Bad Wiessee auf dem Radweg von Glashütte Richtung Kreuth auf Höhe Klamm angetroffen, erklärt die Polizei.