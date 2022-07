Gmund gegen Wolf: Gemeinderat unterstützt Landwirte und Almbauern

Von: Katja Schlenker

Sorgt nicht nur die Almbauern: der Wolf. (Symbolbild) © Lino Mirgeler

Gmund – Nach einer emotionalen Diskussion im Gemeinderat Gmund folgt ein Beschluss zum Thema Wolf. Auch dessen Abschuss wird gefordert.

Wie soll sich die Gemeinde Gmund zum Thema Wolf positionieren? Diese Frage wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats diskutiert – mit klarem Ausgang.



Die Gemeinderatsmitglieder Johann Huber und Josef Berg­hammer (beide CSU) beantragten, ansässige Almbauern und Landwirte im Tegernseer Tal im Umgang mit dem Wolf aktiv zu unterstützen. „Das Thema Wolf betrifft im Tegernseer Tal viele Landwirte und Almbauern, die das Tal mit ihren Tieren pflegen und die typische Kulturlandschaft erhalten“, erläutern sie in ihrem Antrag. „Sie alle brauchen die aktive Unterstützung unserer Politik und Kommune, um ihre Tiere vor dem Wolf zu schützen und diesen zum Abschuss freizugeben.“ So gehe es nicht um den Totalabschuss, sondern das Ende des Schutzstatus, damit Wölfe ohne große bürokratische Hürden entnommen werden könnten.

Bedrohung durch Wolf, Bär und Co.

Bürgermeister Alfons Besel fand die Befürchtungen der Landwirte nachvollziehbar. „Über kurz oder lang sind deren Sorgen auch unsere Sorgen“, sagte er. „Wenn sich die Bauern von den Almen zurückziehen, leidet auch die Biodiversität. Der Wolf hat hier keine Chance. Da tut man auch ihm keinen Gefallen.“

Dies bekräftigten auch die Gemeinderäte bei der im Anschluss folgenden Diskussion. „Wolf, Bär oder irgendwelche anderen wilden Tiere haben hier nichts zu suchen“, erklärte Florian Floßmann (FWG). „Ich verstehe nicht, warum ein Jäger das Recht hat, einen Hund abzuschießen, wenn dieser in seinem Revier wildert, aber der Wolf wird derart geschützt.“ Er unterstützte den Antrag, ebenso wie Ratskollegin Martina Ettstaller (CSU) und deren Fraktionskollege Korbinian Kohler. „Ich bin absolut für den Abschuss des Wolfs, weil er für den Tourismus absolut schlecht ist“, sagte er. „Ich bin froh um jede Gefahr, die wir nicht mehr haben.“

Wolf auch in Vororten von Rom heimisch

Lediglich Laura Wagner (Grüne) kritisierte den Umgang mit dem Thema. „Es ist schwierig“, sagte sie. „Ich sehe, dass das für die Landwirte ein Problem ist und könnte den Beschluss dahingehend auch mittragen – bis auf den letzten Satz mit dem Abschießen.“ Es gebe so viele, die in Europa mit dem Wolf zurechtkämen.

Laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) leben Wölfe in Spanien unter anderem inmitten von riesigen Agrarmonokulturen. In Italien gehören auch Vororte von Rom zu ihrem Lebensraum. In Deutschland gibt es laut einer Studie des Bundesamts für Naturschutz in jedem Bundesland geeignete Regionen für Wölfe – außer in den drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen. Die Studie zeigt aber auch, dass es viele Gegenden gibt, in denen vermutlich nie Wölfe leben werden, zum Beispiel weil es zu wenig Wild oder zu viele Straßen gibt.

2000 erste Welpen in Freiheit geboren

Seit vielen Jahren – nachdem sie in Deutschland lange Zeit ausgerottet waren, wurden 2000 die ersten Wolfswelpen in Freiheit geboren – wisse man, dass der Wolf auch im Landkreis Miesbach auftauchen könne. „Ich verstehe nicht, warum die Schrecksekunde jetzt so groß ist“, sagte Laura Wagner. „Warum wurde vorher nicht mehr gemacht und warum werden die Alternativen so abgetan?“

Sie war es letztlich auch, die als einzige die beantragte Resolution im Gemeinderat ablehnte. ksl