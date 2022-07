Kreuzungsbereich gesperrt: Bauarbeiten an Tölzer/Dürnbacher Straße in Gmund

In Gmund stehen Bauarbeiten im Bereich Tölzer Straße/Dürnbacher Straße an. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Gmund – Bauarbeiten starten am Montag im Bereich der Tölzer Straße und der Dürnbacher Straße in Gmund. Für Verkehr gibt es eine Umleitung.

Am Montag, 1. August, beginnen Bauarbeiten in Gmund, um eine barrierefreie Bushaltestelle und eine Bedarfs­ampel im Bereich Tölzer/Dürnbacher Straße zu errichten. „Für den Zeitraum der Bauausführung von zirka sechs Wochen ist mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Der Verkehr wird in dieser Zeit großräumig umgeleitet, wofür eine Beschilderung aufgestellt wird.“

Um einen zügigen Bauablauf zu ermöglichen, werde die Baumaßnahme unter Vollsperrung stattfinden. Anlieger, RVO-Busse und das Vivo-Kommunalunternehmen zur Müllabfuhr sowie Rettungsdienst und Feuerwehr können unter geringen Einschränkungen weiterhin die Straße benutzen, ohne Umwege in Kauf nehmen zu müssen.

An den Wochenenden wird eine Ampelanlage an der Tölzer Straße aufgestellt, die das Befahren unter halbseitiger Sperrung ermöglicht. Die Dürnbacher Straße ist während der Bauzeit vollständig gesperrt, aber für Anlieger bis zur Baustelle befahrbar.

„Witterungsbedingte Verzögerungen oder Verzögerungen aufgrund des Baufortschritts können nicht ausgeschlossen werden“, erklärt die Verwaltung des Weiteren zu der Baustelle. „Die Gemeinde Gmund am Tegernsee bittet alle betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.“ ksl