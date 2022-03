Bauarbeiten in Gmund bedeuten Umleitung für Autofahrer

Gmund – Verschiedene Baumaßnahmen stehen in Gmund an. Im Mittelpunkt steht eine Kabeltrasse, die verlegt werden soll.

Derzeit laufen vorbereitende Bauarbeiten für eine Kabeltrasse in Gmund. Diese wird von der neuen Transformatorenstation, die nördlich des WC-Hauses am Volksfestplatz stehen wird, entlang des Fischerwegs zur Max-Obermayer-Straße, entlang der Tegernseer Straße bis zur Einmündung in die Mannhardtstraße verlaufen, erklärt Josef Harraßer vom technischen Bauamt der Gemeinde.

Es werden drei betriebsgealterte und nicht mehr zukunftssichere Mittelspannungskabel erneuert, die bisher in der Seestraße liegen. Diese Baumaßnahme diene der Zukunftssicherung der Stromversorgung in Gmund.

Max-Obermayer-Straße gesperrt

„Dies ist eine vorbereitende Maßnahme für den Ausbau der Seestraße, die ab dem 1. August erfolgen soll“, erklärt der Fachmann. „Da in der Seestraße viele Spartenträger ihre Trassen führen, wird das Verlegen der Kabel den Bauablauf beziehungsweise die Bauarbeiten erleichtern.“

Die Kabeltrasse, eine Wasserleitung und Leerrohre für den späteren Breitbandausbau kreuzen die Bahnlinie, die im Bereich der Max-Obermayer-Straße unterquert werden wird. Dafür wird auf beiden Seiten des Bahngleises je eine Start- beziehungsweise Zielgrube für die Pressbohrung eingerichtet. Die Max-Obermayer-Straße ist daher ab dem 21. März für einen Zeitraum von zirka vier Wochen gesperrt.

Volksfestplatz nur eingeschränkt nutzbar

Der Umleitungsverkehr erfolgt – ausschließlich für Anlieger und Berechtigte – über die Seestraße. „Der Volksfestparkplatz ist für diesen Zeitraum der Baumaßnahme gesperrt, aber Anlieger dürfen währenddessen dort parken“, teilt Josef Harraßer mit.

An Beginn und Ende der Seestraße wird eine Ampel aufgestellt, über die das Ein- und Ausfahren geregelt wird. Rettungsdienst und Feuerwehr dürfen über die Seeuferanlage einfahren. Die Müllabfuhr für diesen Zeitraum wird folgendermaßen geregelt:

Seestraße Nummer 1, 2, 3, 4 und 6 (östlich des Bahngleises): Die Mülltonnen sind zum Parkplatz am Jagerhaus zu stellen.

Seestraße Nummer 5, 7, 8, 10, 10a, 12, 12a, 14 und 16 (westlich des Bahngleises): Die Mülltonnen sind zum Volksfestplatz zu bringen.

Max-Obermayer-Straße Nummer 2, 3 und 5. Die Mülltonnen sind zum Fischerweg zu bringen.

Tegernseer Straße 6b, 8, 8a, 10, 12 und 14: Die Mülltonnen sind an die Tegernseer Straße zu bringen.

Die Wertstoffiglus werden vorübergehend vom Standort Fischerweg entfernt und am Bahnhofsparkplatz an der Wiesseer Straße aufgestellt.

Tegernseer Straße halbseitig gesperrt

Die Tegernseer Straße ist für den Zeitraum, wenn die Kabeltrasse verlegt wird, für zirka fünf Wochen halbseitig gesperrt und nur mit Ampelregelung befahrbar – auch an den Wochenenden. Dadurch könne es zu Verkehrsbehinderungen und Stau kommen. „Diese Verkehrsregelung ist mit der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt und dem Staatlichen Bauamt Rosenheim so abgestimmt und genehmigt worden“, erklärt der Experte.

Ab dem 20. Juni ist geplant, westlich an der Tegernseer Straße auf Höhe der Querungshilfe eine barrierefreie Bushaltestelle sowie zwei Längsparkplätze zu errichten sowie den Gehweg herzustellen.

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität

An der Max-Obermayer-Straße werden noch abschließende Arbeiten durchgeführt, unter anderem Fahrbahn und Gehweg fertiggestellt, die Einfahrtsradien von der Tegernseer Straße und in den Fischerweg ausgerundet sowie Asphaltschicht und Bordsteine installiert.

Am Volksfestplatz östlich des Fischerwegs werden Parkplätze, drei Behindertenparkplätze, E-Ladesäulen und eine Fahrradabstellanlage errichtet. Da Kabeltrasse verlegt wird, ist es möglich, die geplante Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auf dem Parkplatz Volksfestplatz zu schaffen. ksl