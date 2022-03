Gemeinderat Gmund entwickelt eigenständig neue Variante für ZOB

Von: Katja Schlenker

Teilen

So stellen sich die Gmunder Gemeinderäte die Überdachung des neuen ZOB vor. © Gemeinde

Gmund – Der Gemeinderat Gmund hat sich für eine neue Dachvariante für den geplanten ZOB am Bahnhof entschieden. Nicht alle waren damit einverstanden.

Schon länger beschäftigen sich die Gemeinderäte in Gmund mit dem neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), der neben dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude entstehen soll. So wirklich zufrieden war man bisher nicht mit den eher modernen Entwürfen der Planer im Kontrast zum traditionellen Bahnhof. Nach einem Vor-Ort-Termin gibt es nun einen eigenen Vorschlag.



Anfang März habe man wie gewünscht ein Schaugerüst aufgestellt und sich dort getroffen, erklärte Bürgermeister Alfons Besel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: „Wir haben gemerkt, dass man unter einem so hohen Dach nicht geschützt ist vor Wind und Wetter.“

Niedrigere Variante mit Satteldach

Eine lichte Höhe von 4,70 Metern ist in dem Bereich nötig, in dem der Bus hält – plus Dachkonstruktion. So habe man sich nochmals Gedanken gemacht und sei zu dem Schluss gekommen, dass auch ein schmaleres und niedrigeres Dach ausreiche, das den Bus nicht einschließt.

Entstanden sind daraus Konstruktionsvorschläge und grafische Darstellungen, die nun in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurden. Im Grunde gehen alle Varianten von einem Satteldach aus, das von verschieden geformten Balken gehalten wird. Etwa 3,50 Meter hoch soll es werden – und eventuell nicht als Ganzes konstruiert, sondern in einzelne Abschnitte geteilt.



Kleines, filigranes Dach kommt gut an

Die Gemeinderäte zeigten sich zufrieden. „Die Rundbögen gefallen mir super gut“, kommentierte Martina Ettstaller (CSU) ihren Favoriten unter den Balken. Auch für Franz von Preysing (CSU) kommt nur ein kleines, filigranes Dach in Frage, wie er sagte: „Das Flachdach erschlägt einen.“

Korbinian Kohler (CSU) hat der neue Vorschlag ebenso überzeugt. „Wir haben in der Fraktion hitzig diskutiert, weil ich von einem Satteldach nichts halte, aber das ist ein wahnsinnig guter Vorschlag“, sagte er. Aber man müsse hinterfragen, ob dieser so umsetzbar ist.

Ein neuer Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) soll in Gmund entstehen. So sah die Variante mit Satteldach der Architekten aus. © Löhle Neubauer Architekten

Da war sich auch Planer Lothar Beck von der Lars Consult GmbH aus Memmingen nicht sicher, der in der Sitzung anwesend war. Michael Huber (Grüne) hatte da ebenfalls Zweifel, auch wenn er keinen Grund für ein großes Dach sehe. Jedoch neigen sich die Busse zur Seite, wenn sie abgesenkt werden, um barrierearm einsteigen zu können. Für Wetterschutz plädierte zudem Florian Floßmann (FWG).

Neue Variante für Dach prüfen

Wenig begeistert von der traditionellen Variante zeigte sich Christine Zierer (FWG). „Das Dickholzdach hat mir noch nie gefallen. Die Neukonstruktion ist weder innovativ noch sonst etwas und immer noch zu hoch, um einen richtigen Wetterschutz zu haben“, sagte sie und erklärte, dass ihr etwas Moderneres lieber wäre.

Die Mehrheit der Gemeinderäte sah das jedoch anders. Mit zwei Gegenstimmen wurde letztlich beschlossen, das Dach mit einer maximalen Höhe von 3,50 Metern zu planen und die vorgestellte Variante zu prüfen. ksl