Gmund tüftelt weiter an Umgestaltung des Bahnhofsareals

Von: Katja Schlenker

Teilen

Die alte Güterhalle, an deren Stelle der Gmunder ZOB entstehen soll, ist bereits abgerissen. © Schlenker

Gmund – Gmund plant, das Areal um den Bahnhof neu zu gestalten. Die aktuellen Pläne wurden jüngst im Gemeinderat vorgestellt.

Seit 2016 beschäftige man sich mit der Umgestaltung des Bahnhofsareals, erklärte Gmunds Bürgermeister Alfons Besel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Weil das so ist und sich die Pläne seitdem mehrfach geändert haben, wurden diese nun in aktueller Fassung vorgestellt.



Der städtebauliche Rahmenplan zu Bahnhofsareal und Wiesseer Straße – so der offizielle Titel – wurde am 19. Mai 2020 vom Gemeinderat beschlossen und seitdem immer wieder angepasst, wenn es nötig war. So ist zum Beispiel entschieden worden, keine Tiefgarage zu bauen. Auch gab es Gespräche mit Tegernsee-Bahn und Straßenbauamt, unter anderem wegen Abständen zum Gleis und einer möglichen Elektrifizierung sowie Fahrradschutzstreifen. Lothar Beck vom Büro Lars Consult in Memmingen hat nun die aktuellen Pläne vorgestellt und ist diese abschnittsweise mit den Gemeinderäten durchgegangen.

Parkplätze für Autos und Fahrräder

Was den P+R-Parkplatz angeht, wird dieser eine neue sechs Meter breite Zufahrt erhalten mit besseren Sichtdreiecken an der Kreuzung zur Wiesseer Straße. Die Parkplätze an sich werden nur 4,30 Meter lang sein, um Raum zu sparen. Auch werde es einen Schutzzaun zu und einen Blühstreifen für Insekten an den Gleisen geben. 34 Parkplätze, acht samt Ladestation für E-Autos sowie zwei Behindertenparkplätze seien geplant, erklärte Beck.



Direkt daneben schließe sich die Fahrradzentrale an, welche Platz für 68 Drahtesel bieten soll. Eine Service-Station und Ladesäulen für E-Bikes sind ebenfalls geplant. Des Weiteren wird in den Bereich die Technik für drei E-Bus-Stationen installiert, welche am ZOB halten, der sich direkt anschließt.



Wiesseer Straße wird saniert

Laut DB Regio gebe es die Auflage, dass sechs Linienbusse gleichzeitig am ZOB halten können müssen – also auf beiden Seiten der Haltestelle drei hintereinander. Die kurzen Seiten des Mittelstreifens, auf dem Fahrgäste auf ihren Bus warten, sollen abgesenkt werden, damit der Bereich barrierefrei zugänglich ist.



Am jetzigen Bushalt soll ein Bahnhofsvorplatz entstehen mit Sitzgelegenheiten, Grün, einem kleinen Brunnen und eventuell einem Kiosk. Auch dort werde es 17 reguläre und einen Behindertenparkplatz geben, ebenso 22 Fahrradabstellplätze. Im Zuge des Umbaus soll auch die Wiesseer Straße saniert werden. Die Kosten in Höhe von knapp 625.000 Euro übernehme das Straßenbauamt. ksl