Gmund: Bezirksmedaille für Naturschützer Wolfgang Hiller

Von: Sabrina Winklmaier

Dankten Wolfgang Hiller (2.v.r.) für den unermüdlichen Einsatz: Landtagspräsidentin Ilse Aigner (l.), Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Bezirksrätin Elisabeth Janner. © Maria Dieterich

Gmund – Wolfgang Hiller aus Gmund hat sich jahrelang für den Naturschutz im Landkreis Miesbach eingesetzt. Dafür hat er die Bezirksmedaille für Oberbayern erhalten.

„Wir als Bezirk Oberbayern wollen ein Zeichen in der Gesellschaft dafür setzen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement jeder einzelnen Person ist“, betonte Bezirkstagspräsident Josef Mederer, als er die Medaille an Wolfgang Hiller überreichte. Da Hiller beim ursprünglich vorgesehenen Termin nicht teilnehmen konnte, überreichte ihm Mederer die Auszeichnung in dessen Heimatort Gmund. Zu der Ehrung kam auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner sowie Bezirksrätin Elisabeth Janner.

Wolfgang Hiller beschränkt sich beim Naturschutz nicht nur auf seine Heimat, den Tegernsee. Er denkt an alle drei großen Seen im Landkreis: Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee. Dort koordiniert der ehrenamtliche Biologe und Vogelkundler internationale Vogelzählungen, zudem ist er Anlaufstelle für Fragen und Probleme in Bezug auf den Vogelschutz.



Zäher Gesprächspartner

Über die Jahre hinweg hat sich Hiller eine gewisse Zähigkeit, wie Mederer es bei der Verleihung treffend beschrieb, im Umgang mit Wassersportlern, Unternehmern und Privatpersonen erworben. Immer wieder musste er Überzeugungsarbeit bei den ortsansässigen Hotels leisten, wenn es beispielsweise um große Feuerwerke während der Brutzeit der Vögel ging.



Hillers ungebrochenes Engagement hat sich schon in vielerlei Sicht ausgezahlt: Vogelzählungen ergaben, dass in den Wintermonaten am Tegernsee mehr als 3000 Tiere eine Heimat haben. Mehr als Hundert Vogelarten brüten an dem oberbayerischen See und 58 Arten nutzen das Gebiet als Rastplatz auf ihrem langen Weg in den Süden, 23 Arten sind sogar geschützt.



Im Naturschutzbeirat des Landratsamtes Miesbach hat Hiller ehrenamtlich mit anderen Ämtern und Organisationen erreicht, dass der Tegernsee insgesamt sechs Schutzzonen erhielt. So entstanden nicht nur wichtige Rückzugspunkte und Brutplätze für Wasservögel, sondern auch Lebensräume für beheimatete Jungfische. Die ständige Kontrolle Hillers im Uferbereich unterstützte die Bemühungen, den Fischbestand zu erhalten, zudem ungemein.



Zu guter Letzt haben auch die Schüler des Tegernseer Gymnasiums etwas von Hillers unermüdlichen Einsatz abbekommen.

In Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt der Stadt Rosenheim sowie dem ehemaligen Forstamt Kreuth hat Hiller die Erdgeschichte des Tegernseer Tals anschaulich in einem Gesteinsgarten vor der Schule für die Öffentlichkeit verdeutlicht.



„Für Ihr ehrenamtliches Engagement, das Sie mit großer Zähigkeit und Durchhaltevermögen verfolgen, sind Sie ein Vorbild!“, schloss Mederer seine Lobesrede. sw