Bürgermeister Alfons Besel gratuliert in Gmund zu herausragenden Abschlüssen

Glückwünsche für Absolventen

Gmund – Zu ihren herausragenden Abschlüssen hat Bürgermeister Alfons Besel zahlreichen Absolventen aus Gmund im Rathaus gratuliert.

Gmunds Bürgermeister Alfons Besel begrüßte vor Kurzem einige der besten Absolventen der umliegenden Schulen im Rathaus.



Auch die im wahrsten Sinne des Wortes frischgebackene Bäckerin Annemarie Gertraud Zanger von den Ausbildungsbetrieben Bäckerei Fritz Zanger in Schliersee und Meier Bäck in Gmund folgte der Einladung und ließ sich zu ihrem hervorragendem Berufsabschluss von 1,0 beglückwünschen. Sie wird im Anschluss noch eine Ausbildung zur Konditorin in Konstanz absolvieren.



Die besten Notendurchschnitte beim Abschluss am Gymnasium Miesbach erreichten Magdalena Obermüller und Maria Theresia Maier. Beide möchten nach ihrem Abitur studieren: Magdalena Obermüller zieht es in Richtung Landwirtschaft, während Maria Theresia Maier Architektur bevorzugt. Auch Lukas Korbinian Weiß, der Absolvent am Gymnasium Tegernsee ist, strebt ein Studium an. Bei ihm soll es mit Jura in München weitergehen.



Aus der Realschule Gmund verabschieden sich mit Bestnoten Marinus von Preysing und Michael Königbauer. Marinus beginnt bereits im August seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Bachmair Weissach in Rottach-Egern. Michael wird als Auszubildender zum Fach­informatiker bei Aobis in Kreuth ebenfalls seine ersten Erfahrungen im Berufsleben sammeln. Ludwig Stecher hat seine Schullaufbahn mit hervorragendem Ergebnis an der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern beendet. Er bleibt der Tradition seiner Familie treu und beginnt seine Ausbildung zum Sattler (Federkielstickerei).



Neben seinem Lob und den Glückwünschen zu den außerordentlichen Leistungen überbrachte Bürgermeister Alfons Besel auch den Wunsch, dass sich die jungen Leute (weiterhin) in der Gemeinde engagieren möchten – ob im Verein oder in der Politik: „Es braucht fleißige Bürger, um die vielen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und unseren Heimatort auch künftig so schön und lebenswert zu erhalten – jeder kann mit seinen Talenten etwas bewirken.“ Abschließend gab es noch ein kleines Präsent für die jungen Gmunder und die besten Wünsche für den weiteren Lebensweg. ksl