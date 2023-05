Gmund: CSU-Ortsverband stellt Antrag für Umzug der Hortgruppen

Von: Sabrina Winklmaier

Im ersten Stock des Pius-Kinderhauses plant die Gemeinde Gmund eine Großtagespflege. Eine geeignete Wohnung würde bereits leer stehen, hier wäre dann Platz für rund zehn Kinder. © Sabrina Winklmaier

Gmund – Dass der Gemeinde Gmund Betreuungsplätze für Kinder fehlen, ist bereits seit Längerem bekannt. Nun stellte der CSU-Ortsverband bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag einen Antrag, bei dem der Hort umziehen soll, um Platz für Krippenplätze zu schaffen.

Der CSU-Antrag: Die Hortgruppe soll vom Pius-Kinderhaus in Räumlichkeiten der Grundschule oder in den Pfarrsaal umziehen. In den frei gewordenen Zimmern im Kinderhaus könnten dann ein bis zwei Kindergruppen ihren Platz finden. Zudem soll mit der betrieblichen Kindertagesstätte KiTaLou der Papierfabrik Louisenthal vereinbart werden, dass freie Plätze Gmunder Familien angeboten werden.



„Die KiTaLou und das Pius-Kinderhaus sind voll. Bei der Zwergenburg ist es noch gravierender, da musste ich 29 Familien für die Krippe absagen, das tut mir jedes Mal weh“, eröffnete Bürgermeister Alfons Besel die jüngste Gemeinderatssitzung.

Eine Doppelnutzung der Grundschulräume ist wegen einer gesetzlichen Vorgabe nicht möglich. Auf eine Antwort des Pfarrverbandes wegen einer möglichen Kinderbetreuung im Pfarrheim warte man noch, teilte der Rathauschef mit. „Das Problem ist, dass der Hort bei einem Umzug eine neue Betriebserlaubnis braucht und nach momentanem Stand dürfen die Räume dann nur dem Hort zur Verfügung stehen, das ist beim Pfarrheim nicht machbar“, erklärte Besel.



Die Horträume in eine Kinderkrippe umzuwandeln, sieht de Gemeindeverwaltung als nicht sinnvoll. Zuallererst müsste die Betriebserlaubnis geändert werden, spätestens nächstes Jahr brauche man erneut eine weitere Kindergartengruppe. Franz von Preysing (CSU) räumte schließlich ein: „Brauchen wir in ein paar Jahren überhaupt eine neue Krippe?“ Man habe bei den Geburten in Gmund momentan einen Rückgang von 50 Prozent, das müsse man weiterhin beobachten, entgegnete Besel.



Die Gemeinde prüft zudem, Krippengruppen oder auch eine Großtagespflege im ersten Stock des Kinderhauses unterzubringen. Dort steht gerade eine geeignete Wohnung leer. Laut Besel könnte man dort zwei Gruppen für zehn Kinder schaffen. Die Tagespflege ist für die Betreuung für Kinder bis zu 14 Jahren geeignet, in Gmund würde man sie hauptsächlich für Kinder unter drei Jahren nutzen. „Diese Möglichkeit hat uns auch das Jugendamt vorgeschlagen“, weiß der Rathauschef.



Der Gemeinderat stimmte schließlich einstimmig gegen eine Unterbringung der Krippe in den Horträumen und für eine weitere Suche nach geeigneten Wohnraum für die örtliche Kinderbetreuung. sw