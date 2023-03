Gmund: „Dürnbacher Feld“ wird zu Bauland – Plätze für Kinderbetreuung

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Beschlossenes Bauland: Auf dem „Dürnbacher Feld“ an der Finsterwalder Straße in Gmund entstehen neue Kinderkrippenplätze. Die Gemeinde plant zudem eine Einrichtung für betreutes Wohnen auf der Fläche. © Sabrina Winklmaier

Gmund – Das Problem fehlender Betreuungsplätze für Kinder betrifft die meisten Gemeinden, so auch die Gmund. Deshalb sollen dort nun neue Plätze entstehen.

In der jüngsten Sitzung diskutierten die Mitglieder des Gemeinderats in Gmund über die Aufstellung eines Bebauungsbeschlusses an der Finsterwalder Straße. Hier sollen neue Kinderkrippenplätze entstehen, doch die Meinungen im Gemeinderat gehen bei diesem Bauvorhaben weit auseinander.

Das Problem fehlender Krippen- und Kindergartenplätze betrifft bereits heute die meisten Gemeinden, so auch die Gemeinde Gmund. „Ich führe immer wieder Gespräche mit alleinerziehenden Eltern, die auf einen Krippenplatz angewiesen sind“, beginnt Bürgermeister Alfons Besel. 2030 brauche die Gemeinde laut Besel 60 zusätzliche Krippen- und 25 Kindergartenplätze.



In der Klausurtagung vom 10. Februar wurden zwei mögliche Flächen für eine neue Einrichtung in Betracht gezogen. Zum einen wäre eine Fläche in der Bichlmairstraße, direkt im Anschluss an die Kinderkrippe „Zwergenburg“ vorhanden, die im Eigentum der „Schwestern der Heiligen Familie“ steht. Die Fläche sei jedoch zu klein, die Zufahrts- und Parksituation dort sei jetzt schon problematisch. „Frau Rebel, die Krippenleiterin, gibt außerdem zu bedenken, dass Krippen eher kleinteilig errichtet werden sollen, da die Kinder mit den vielen neuen Menschen sonst überfordert werden könnten“, berichtet Besel.

Daraufhin wurde die Baufläche in der Finsterwalder Straße in Dürnbach untersucht. Der große Vorteil dort wäre, dass sie bereits in Besitz der Gemeinde und ausreichend groß ist. Wunsch wäre es, die Hälfte der Fläche für die Kinderkrippe zu nutzen, die andere als allgemeines Wohngebiet. Geplant sind Einrichtungen für betreutes Wohnen und Altenheime, die gesetzlich als Wohnfläche zählen. Zum Rudolf-Kempe-Weg hin könnte noch eine Bauzeile als „reines Wohngebiet“ mit Einfamilienhäusern als Puffer festgesetzt werden.

Als „unglückliche Planungen“ beschreibt Laura Wagner (Grüne) den Bebauungsplan: „Ich hätte mir eine tiefere Diskussion gewünscht. Die Wiese an der Finsterwalder Straße ist eine Kostbarkeit, da muss es doch Alternativen geben. Am 10. Februar war die Klausurtagung, heute stimmen wir bereits über den Aufstellungsbeschluss ab. Zudem sind das zu viele Sachen auf einmal. Wieso fokussieren wir uns nicht erst nur auf die Krippe?“.



Mit diesem Thema habe man sich bereits seit November auseinander gesetzt und man hätte Alternativen vorbringen können, entgegnete der Rathauschef. „Wenn ich den Zielkonflikt Kindeswohl und Ressourcenschonen habe, dann steht das Kindeswohl ganz klar auf Platz eins.“



Auch Christine Zierer (FWG) sieht das genauso: „Kinder sind eine Kostbarkeit. Wenn wir diese Krippenplätze schaffen, können viele Einheimische in der Gemeinde bleiben und müssen nicht wegziehen. Auch sind wir es unseren Alten schuldig, ihnen Einrichtungen wie betreutes Wohnen anzubieten“.



Ganz gegen den Bau einer Einrichtung für Kinderbetreuung ist Josef Berghammer (parteilos): „Wir sollten die Eltern lieber daheim unterstützen, dass sie ihre Sprösslinge erziehen und nicht fremde Menschen.“ Auch Michael Huber (Grüne) teilt diese Meinung: „Wenn wir diese Krippe bauen, kommen wir in eine Spirale hinein. Dann brauchen wir mehr Fachkräfte, mehr Wohnraum. Die Lage wird dann nicht besser, sondern schlechter.“

Gegenwehr kam von Maria Kaulfersch (FWG): „Da muss ich jetzt eine Lanze für alle Mütter brechen. Wenn man die ersten drei Jahre daheim beim Kind bleiben kann, ist das schön, aber heutzutage ohne Unterstützung von Familie nicht mehr umsetzbar.“ Die Krippe sei deshalb so notwendig. Das alte Familienmodell, dass die Frau daheim bei den Kindern bleiben kann, funktioniere in der heutigen Zeit einfach nicht mehr.

Das Gremium solle noch vor der Bürgerversammlung am vergangenen Donnerstag (Bericht folgt) einen Beschluss fassen, sonst gebe es „eine Diskussion im leeren Raum“, sagte Besl. Darauf stimmte der Gemeinderat mit 12:6 für den Aufstellungsbeschluss an der Finsterwalder Straße.