Offiziell eingeweiht: Feier für Erweiterungsbau der Realschule in Gmund

Bereits nach den Faschingsferien wurden die ersten Unterrichtsstunden im neuen Erweiterungsbau (l.) der Realschule Tegernseer Tal in Gmund abgehalten. © Mörtl

Gmund – Die Räume im Erweiterungsbau der Realschule Tegernseer Tal werden schon länger genutzt und sind nun auch offiziell eingeweiht.

Vor 24 Jahren prägte der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog einen Satz, der auch heute noch als inoffizielles Motto des Technologiestandorts Bayern gilt: „Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen.“ Ein Satz, den man auch ohne Bedenken bei der Realschule Tegernseer Tal in Gmund sagen kann.



Nun wurde der Erweiterungsbau der Realschule Tegernseer Tal offiziell eingeweiht. Auf 34 mal 13 Metern und zwei Stockwerken aufgeteilt, stehen zusätzlich fünf Klassenräume sowie zwei Büros und Sanitäranlagen zur Verfügung. Doch nicht das Gebäude selbst, sondern die hochmoderne Ausstattung stellt im bayernweiten Vergleich eine Besonderheit dar.

Digitale Transformation im Unterricht

So wird die Raumbelüftung per Computer gesteuert und beinhaltet neben Wärmetauscher zur Temperierung auch CO 2 -Messgeräte. In den Klassenzimmern wurden die herkömmlichen Tafeln durch 86 Zoll große, digitale Whiteboards ersetzt, die über Laptops oder mobile Endgeräte angesteuert werden. Durch den Einsatz der Digitalboards wird der Unterricht interaktiver und Lehrinhalte können anschaulicher vermittelt werden. So lassen sich 3D-Modelle aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen oder im Biologieunterricht Körperzellen besser betrachten.

Getreu der Auszeichnungen als Referenzschule für Medienbildung (2015), MINT-freundliche Schule (2019) und Digitale Schule (2020) festigt die Schule mit der Erweiterung ihren Anspruch, den Schülern die bestmögliche Ausbildung als Rüstzeug für das weitere Leben mitzugeben – und möchte nun auch einen Schritt weiter gehen, denn vor dem Hintergrund der nochmals verbesserten technischen Ausstattung hat die Schule sich erfolgreich für das Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ beworben, das im Schuljahr 2022/2023 beginnen wird.

Schulleiter Tobias Schreiner betonte bei der Einweihung deswegen die Wichtigkeit der digitalen Transformation im Unterricht: „Die Digitalisierung hat alles verändert: Wir arbeiten anders, wir kommunizieren anders, wir organisieren uns anders und da ist es nur folgerichtig, dass auch das Lernen in der Schule in einer Kultur der Digitalität sich verändern muss, damit wir unseren Schülern diejenigen Kompetenzen vermitteln können, die sie im 21. Jahrhundert brauchen.“

Steigende Schülerzahlen in Gmund erwartet

Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis dankte bei dem Festakt im Beisein von Schülern, Eltern und Lehrern den Verantwortlichen in Landratsamt und Kultusministerium sowie sämtlichen Tal-Bürgermeister und kirchlichen Vertretern, allen Beteiligten: „Es ist großartig, was Sie für die Schüler getan haben. Danke für die große und vorbildliche Arbeit.“



Lob für den Erweiterungsbau gab es auch vom Ministerialbeauftragten Wilhelm Kürzeder: „Der Landkreis Miesbach hat weitsichtig reagiert und sich für die Zukunft entschieden. Er hat seine Hausaufgaben gemacht.“ Aufgrund der zu erwartenden steigenden Schülerzahlen sei die Realschule Tegernseer Tal gut für die Zukunft gerüstet. Anschließend wurde das neue Gebäude noch gesegnet. pm