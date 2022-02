Thema Feuerwerk in Gmund: „Wir sind nicht die Feiermeile von München“

Von: Katja Schlenker

Gmund – Die Grünen am Tegernsee wollen nicht notwendige Feuerwerke verbieten. Im Gemeinderat Gmund wurde darüber nun lebhaft diskutiert.

Silvester war zwar erst wenige Tage her, dennoch beschäftigten sich die Gmunder Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung mit dem Thema Feuerwerksverbot. Dieses soll laut einem Antrag der Grünen in die Landschaftsschutzgebietsverordnungen aufgenommen werden.



Gemeinderätin Laura Wagner (Grüne) erläuterte den Antrag im Namen der Fraktion. „Es geht hauptsächlich um Feuerwerke, die bei privaten Feiern in Hotels und Gastronomie gemacht werden“, sagte sie. „Silvester ist davon nicht betroffen.“ Die Kessellage im Tegernseer Tal sowie die große Wasseroberfläche sorgen dafür, dass es dort besonders dröhnt. Nicht nur Wild-, sondern auch Haustiere würde das unter enormen Stress setzen. Von Feinstaub und zurückbleibendem Müll ganz zu schweigen. „Das muss nicht sein“, resümierte die Grünen-Rätin. „Das heißt aber auch nicht, dass es keine Ausnahmen geben kann.“

Seefeste sollen nachhaltiger werden

Bürgermeister Alfons Besel erklärte den teils im Neureuthersaal anwesenden, teils per Video zugeschalteten Gemeinderäten, dass es aktuell kaum Möglichkeiten gebe, darauf Einfluss zu nehmen. Derlei Feuerwerke müssen momentan lediglich bei der Gewerbeaufsicht der Regierung von Oberbayern angezeigt werden. Auch bei einer Aufnahme in die Verordnung sei nicht die Gemeinde, sondern das Landratsamt zuständig. „Es ist auch noch nicht geklärt, welcher Geltungsbereich damit verbunden ist, weil die Verordnung nur im Außenbereich gilt“, sagt er.

Unter den Gemeinderäten gingen die Meinungen auseinander. Barbara von Miller (SPD) hielt den Vorschlag für eine gute Idee und den richtigen Weg. Dabei verwies sie unter anderem auf die Seefeste, die ebenfalls nachhaltiger werden sollen.

Kritik wegen unnötiger Bürokratie

Ihren Vorschlag einer Laser-Show wiegelte Korbinian Kohler (CSU) jedoch aus Kostengründen ab. „Das mit den Feuerwerken wird von Haus aus weniger und ist ein Trend, der sowieso stattfindet“, sagte der Hotelier. „Wir sollten die Menschen da so wenig gängeln wie möglich.“

Auch Georg Rabl (FWG) war eher skeptisch, ob das der richtige Weg ist, um Flora und Fauna zu schützen: „Wenn das nicht verhindert, dass die Leute im Winter mit der Stirnlampe durch den Wald sausen, dann sehe ich keine Notwendigkeit, das zu befürworten.“ Außerdem sorge das seiner Meinung nach für unnötige Bürokratie.

Zeichen gegen Feuerwerk setzen

Michael Huber (Grüne) widersprach: „Es geht nicht so sehr um Bürokratie, sondern darum, ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht die Feiermeile von München sind.“ Fraktionskollegin Andrea Schack fügte hinzu, dass sich der Landkreis ebenfalls Naturschutz auf die Fahnen geschrieben habe. „Das passt dann nicht dazu“, sagte sie.

Am Ende votierten die Gemeinderäte in Gmund mit 13:8 Stimmen dafür, das Feuerwerksverbot auf den Prüfstand zu stellen. ksl