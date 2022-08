Kaltenbrunner Straße in Gmund-Finsterwald komplett gesperrt

Die Erneuerung der Fahrbahn und der Umbau zweier Querungshilfen zwischen Tölzer Straße und B318 sorgen in Gmund für eine Umleitung. (Symbolbild) © Marc Tirl/dpa

Gmund – Um die Fahrbahn zu erneuern und zwei Querungshilfen einzurichten, muss die Kaltenbrunner Straße/St2366 in Gmund-Finsterwald voll gesperrt werden.

Die Staatsstraße St2366, also die Kaltenbrunner Straße zwischen Finsterwald und B318 in Kaltenbrunn, wird in Kürze saniert und umgebaut. Das bedeutet eine Vollsperrung.



Konkret lässt das Staatliche Bauamt Rosenheim, das für die Straße zuständig ist, im Zuge der Maßnahme die beschädigte Fahrbahndecke der Staatsstraße auf einer Länge von rund 750 Metern komplett erneuern, Fahrbahnbankette herstellen und die Entwässerungseinrichtungen ergänzen beziehungsweise ersetzen.

Im Anschlussbereich der St2366 zur Tölzer Straße wird zudem die bestehende Querungsinsel verbreitert, um die Querung der Straße zu erleichtern. Gleichzeitig wird an der Einmündung der Kaltenbrunner Straße in die B318 der bestehende Tropfen zu einer Querungsinsel umgebaut, damit alle, die entlang der Bundesstraße unterwegs sind, die Staatsstraße überqueren können.

„Für die Arbeiten wird die Kaltenbrunner Straße zwischen der Einmündung in die Tölzer Straße bei Finsterwald und der Einmündung in die B318 bei Kaltenbrunn komplett gesperrt“, teilt die Behörde mit. Termin ist von Montag, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September.

Der Verkehr wird in der Zwischenzeit umgeleitet über die Tölzer Straße beziehungsweise die B318, was entsprechend beschildert ist. „Das Staatliche Bauamt Rosenheim bittet Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner um Verständnis für die auftretenden Behinderungen“, heißt es. Die Gesamtkosten in Höhe von rund 365.000 Euro trägt der Freistaat Bayern. ksl