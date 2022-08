Gmund, Kreuth und Tegernsee treffen Entscheidungen zu Kinderbetreuung

Von: Katja Schlenker

Teilen

Hinter der Christuskirche in Tegernsee sollen die Kita-Container aufgestellt werden. © Schlenker

Landkreis – Die Ratsgremien in Gmund, Kreuth und Tegernsee haben in ihren jüngsten Sitzungen Entscheidungen zum Thema Kinderbetreuung getroffen.

In den Gemeinden Gmund und Kreuth sowie der Stadt Tegernsee ging es jüngst um Themen, die den Bereich Kinderbetreuung betreffen. Bei einem Punkt müssen Eltern bald mehr bezahlen.

Zunächst ging es in Gmund um die Gebühren für die Mittagsverpflegung im Pius-Kinderhaus und in der Kinderkrippe Zwergenburg sowie in der Mittagsbetreuung ab September 2022. Das Mittagessen für das Pius-Kinderhaus wird seit dem 1. September 2016 von der Frischeküche Holzkirchen geliefert. Die Gemeinderäte haben am 16. Mai 2017 zudem beschlossen, dass auch die schulische Mittagsbetreuung künftig durch das Unternehmen beliefert wird.

Seniorenresidenz Wallberg beliefert Kita

„Mit Schreiben vom 21. Juni wurde die Gemeinde informiert, dass aufgrund der aktuellen Situation eine Preisanpassung zum 1. September notwendig ist“, erklärte Kämmerer Georg Dorn. „Der Erwerb der zu verarbeitenden Rohstoffe, die gestiegenen Kraftstoffpreise sowie die allgemeine Kostenstruktur für Wasser und Energie erforderten eine Neukalkulation der Menüpreise.“ Zuletzt sei das zum 1. September 2021 geschehen.

So ist geplant, die Menüpreise im Pius-Kinderhaus im Altersbereich 1 um 35 Cent pro Essen auf 4,25 Euro und im Altersbereich 2, ebenso wie in der Schule um 45 Cent pro Essen auf 4,95 Euro zu erhöhen. Auch für die Kinderkrippe Zwergenburg, die von der Seniorenresidenz Wallberg beliefert wird, seien bereits höhere Preise angekündigt worden, berichtete der Kämmerer, um 60 Cent auf 3,60 Euro pro Essen. Die Gemeinderäte sprachen sich ohne Diskussion einstimmig dafür aus.



Kita-Neubau hinter der Christuskirche

In Tegernsee ging es dann im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um den Antrag auf Neubau eines Kindergartens aus Fertigteilcontainern an der Hochfeldstraße 27. Es handelt sich um die Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Tegernsee, Rottach-Egern und Kreuth. Da diese weit mehr Anmeldungen als aktuell Kapazitäten hat, soll sich auf diese Weise beholfen werden. In der 15 mal sechs Meter großen und etwas mehr als drei Meter hohen Containerlösung soll eine Kita-Gruppe unterkommen. Entstehen wird der Neubau am Pfarr­amt beziehungsweise hinter der Christuskirche.

Eine umfangreiche Diskussion zum Neubau des Kindergartens aus Fertigteilcontainern gab es in der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses nicht. Allerdings einige Gedanken und Anregungen zu dem Vorhaben. So hakte Andreas Obermüller (FWG) nach, wie lange diese Containerlösung dann Bestand hat. Diese werde für vier Jahre genehmigt, erklärte Bauamtsleiterin Bettina Koch, aber man könne die Nutzung auch beschränken. So darf zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee ihren Interimsbau auf dem Gelände der Grundschule für drei Jahre nutzen. Bis dahin muss das neue Gerätehaus gegenüber einsatzbereit sein.

Container wie bei Realschule in Gmund

Diesen Punkt fand Rudolf Gritsch (CSU) gut: „Vielleicht kann man das so formulieren, dass die Baugenehmigung für zwei Jahre ausgesprochen wird?“, fragte er an. Dies befürworteten auch andere Mitglieder des achtköpfigen Ausschusses.

Günter Allerstorfer (CSU) war es zudem noch wichtig, dass Eltern nicht in Sorge sein müssten wegen der Containerlösung. Bei der Realschule in Gmund sei dies die ideale Lösung gewesen, um die Zeit bis zum Neubau zu überbrücken, merkte er an. Moderne Container stünden einem Bau in nichts nach. Das sahen die Ausschussmitglieder ebenso: Der Beschluss fiel letztlich einstimmig für die Containerlösung, um den Engpass zu überbrücken.

Emmauskirche wird zur Kinderkrippe

Im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Kreuth hingegen sorgte ein Antrag zur geplanten Kinderkrippe in der evangelischen Emmauskirche durchaus für Diskussionsbedarf. Die Herausforderung besteht darin, den ortsprägenden Kirchenbau und den Anbau in Einklang zu bringen. Bereits im Vorfeld habe man verschiedene Entwürfe und Varianten eruiert – über 20 an der Zahl, erklärte Bürgermeister Josef Bierschneider.

Vor allem das Dach sorgte für Zwist. So stand unter anderem eine Entscheidung zwischen Pult- und Flachdach an. Nun scheint eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten weitestgehend zufrieden sind und sein können. Am Ende entsteht der Anbau unterhalb des Kirchturms mit Pultdach, erläuterte Bauamtsleiter Andreas Schwinghammer. Bei den Dachüberständen habe sich der Planer am Kirchendach orientiert, fügte der Bürgermeister hinzu. „Es ist wichtig, dass der Kirchenbau weiter zur Geltung kommt“, sagte Josef Bierschneider. „Mit einem Pultdach geht das am besten.“

Photovoltaikanlage für Kita geplant

Für die Ausschussmitglieder ergaben sich noch einige Fragen. So wollte Michael Unger (FWG) wissen, ob ein Gründach trotz der Dachneigung möglich sei. Das ginge nur bei einem Flachdach, meinte der Bürgermeister. Ebenfalls ein Thema dieser Tage: Photovoltaik. Es spreche nichts dagegen, erklärte Josef Bierschneider dazu.

Ebenfalls zufrieden mit dem Entstandenen war Martin Walch (SPD). „Wir haben uns intensiv Gedanken über den Bau gemacht“, sagte er. „Ich bin der Meinung, dass wir unser Einvernehmen erklären können.“ Für ihn sei der Anbau in Ordnung, so wie er jetzt geplant ist. „Wenn noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt umso besser“, erklärte er, „aber wir können ihn auch nicht dazu zwingen.“

Bedenken wegen Optik des Kita-Anbaus

Dem stimmte der Bürgermeister zu. Eine Photovoltaikanlage mache an dieser Stelle Sinn, da die Kinderkrippe tagsüber Energiebedarf habe. Zudem beschatte diese auch das Gebäude und kühle bei Hitze, fügte Mat­thias Erhardt (Grüne) hinzu. Wenn der Strom nicht gebraucht werde, könne man ihn anderweitig zur Verfügung stellen.

Große Bedenken bezüglich der Optik hatte Ulrike Rohnbogner (CSU). „Ich weiß, dass der Sonderausschuss den Entwurf so genehmigt hat, aber bin nach wie vor der Ansicht, dass es das Pultdach nicht schöner macht“, sagte sie. „Es hätte bessere Lösungen gegeben.“

Die Emmauskirche in Kreuth erhält einen Anbau, in dem Kinder betreut werden. © Schlenker

Außerdem sei der Blick über die katholische Pfarrkirche St. Leonhard und die evangelische Emmauskirche hinauf zum Leonhardstein das, was Kreuth ausmache. Insofern fand sie es schade, dass der Anbau fortan die Optik trübt. Dennoch stehe sie hinter dem Projekt, betonte sie: „Es ist eine tolle Sache, dass die evangelische Kirche als Träger uns da unterstützt und das Vorhaben mit verwirklicht.“

So stimmte Ulrike Rohnbogner letzten Endes ebenso wie ihre Kollegen im neunköpfigen Bau- und Umweltausschuss trotz zahlreicher Abweichungen von den gestalterischen Vorgaben, die in Kreuth üblich sind, für den Anbau, um die Emmauskirche um die Kinderkrippe zu erweitern. Zwölf Kinder sollen dort unterkommen. Ebenso sind vier Kfz-Stellplätze geplant, wie Bürgermeister Josef Bierschneider abschließend erklärte. ksl