Gmund: Ohne Versicherung unterwegs, dafür mit gefälschtem Führerschein

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einer Kontrolle erwischten Polizisten in Gmund einen 54-Jährigen mit gefälschtem Führerschein (Symbolbild). © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Gmund – Am Mittwoch hielten Polizisten in Gmund einen Mann mit gefälschtem Führerschein auf. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, kontrollierte eine Streife am gestrigen Mittwoch, 5. Juli, einen PKW VW in der Münchner Straße in Gmund. Das Auto war auf den Zulassungsbereich Osnabrück angemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 54-jährige Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der Mann händigte einen polnischen Führerschein aus. „Dabei handelte es sich jedoch um eine Totalfälschung“, teilt Roland Fritzsch von der Polizei mit.

Bei weiterer Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits 2012 entzogen worden war, der VW hat seit Anfang Mai diesen Jahres keinen Versicherungsschutz mehr. Die Polizei entstempelte die Kennzeichen. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.