Gmund: Mysteriöser Knall in Wohnhaus löst Großeinsatz aus

Zunächst Gasexplosion vermutet

Von Sandra Hefft

Gmund – In einem Haus in Gmund soll es am Montag einen Knall und eine Erschütterung gegeben haben. Die Rettungskräfte vermuteten zunächst eine Gasexplosion.

Am Montag (20. Februar) teilte eine Anwohnerin eines Mehrparteienhauses an der Tölzer Straße in Gmund gegen 19 Uhr mit, dass sie soeben einen lauten Knall und Erschütterungen im Haus wahrgenommen habe. Das erklärt die Polizei Bad Wiessee.

Da das Gebäude mit Gas beheizt wird sei eine Gasexplosion nicht auszuschließen gewesen. Deshalb „wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren Gmund, Dürnbach und Tegernsee, sowie ABC Spezialisten, das THW und das BRK angefordert“, heißt es im Bericht.

Die Ursache für den Knall und die Erschütterung bleibt indes unklar: „Eine Absuche des Gebäudes ergab allerdings keinerlei Hinweise auf den Ursprung des Knalles“, erklärt die Polizei.