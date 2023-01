Gmund: Neujahrsempfang der Kreis-CSU mit speziellem Geschenk für Markus Söder

Teilen

Ministerpräsident Markus Söder war einer der Redner des Neujahrsempfangs des CSU-Kreisverbands. © Ingrid Versen

Gmund – Der CSU-Kreisverband lud am Sonntag (15. Januar) zum Neujahrsempfang in Gmund ein. Dabei waren unter anderem Markus Söder, Ilse Aigner und Charlotte Knobloch.

Kurz vor der Pandemie hatte Ministerpräsident Markus Söder die Parteikollegen beim Neujahrsempfang der Kreis-CSU noch auf den Kommunalwahlkampf eingestimmt. Heuer rückte er bei der Veranstaltung im Gut Kaltenbrunn die Landtagswahl im Herbst 2023 in den Fokus. Rund 800 Besucher nahmen teil.

Schon längst als gesellschaftliches Jahresereignis geschätzt, begrüßte Kreisvorsitzender Alexander Radwan neben zahlreichen Vereinsvertretern und Hilfsorganisationen erstmals Charlotte Knobloch. Die Präsidentin der israelischen Kulturgemeinde von München und Oberbayern fühlte sich an der Seite von Monsignore Pfarrer Walter Waldschütz sichtlich wohl. Ob der vielen Reden mussten die Besucher ihre Ausdauer unter Beweis stellen.



In bester Laune betrat Ministerpräsident Söder unter den Klängen der Fischbachauer Musi die Rednerbühne und wünschte den Gästen zum Jahresauftakt vor allem Gesundheit: „Denn gesund übersteht man jede Krise besser als krank.“ Während seiner 50-minütigen Festrede sprach Söder die Themen Corona, Krieg, Atomkraft, erneuerbare Energien, den Länderfinanzausgleich und die Erbschaftssteuer ebenso an wie die Zukunft der Landwirtschaft und technisches Know-how.



Söder: Miesbacher Landrat Olaf von Löwis als Clooney Oberbayerns

Der Ministerpräsident würdigte die Verdienste des 2020 gewählten Landrats Olaf von Löwis: „Er füllt sein Amt hervorragend aus und ist zudem noch der Clooney Oberbayerns.“ Gelächter, begleitet von viel Applaus, war die Antwort der Besucher. Riesenbeifall gab es aber auch für die Landtagspräsidentin und Stimmkreis­abgeordnete Ilse Aigner. „Wir sind ein eingespieltes Team auf Augenhöhe, ähnlich so wie das beliebte Sängerpaar Marianne und Michael.“ Vor etlichen Jahren seien Söder und Aigner die jüngsten Abgeordneten im Bayerischen Landtag gewesen, was verbinde, erklärte der Ministerpräsident.

Zwei Organisationen wurden dabei besonders hervorgehoben: die Arbeit der Tafeln im Landkreis mit 150 ehrenamtlichen Helfern, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind, sowie der Freundeskreis des Krankenhauses Agatharied, das 350 Betten aufzuweisen hat und rund 20.000 stationäre und 30.000 ambulante Patienten versorgt. Landrat Olaf von Löwis zog den Hut vor dem Freundeskreis-Vorsitzenden Stavros Konstantinidis, der als „Chef-Netzwerker“ mit außergewöhnlichem Engagement, viel Charme und Humor seit 2013 eine wesentliche Rolle spiele. Seit Gründung vor 18 Jahren habe der Verein die Klinik bereits mit rund zwei Millionen Euro unterstützt.

Gerhard Berberich von der Holzkirchner Tafel skizzierte die nötige Unterstützung. Der Bedarf nehme zu, die Logistik sei aber zunehmend herausfordernd. „Es gibt Lebensmittel im Überfluss, aber die Tafeln in Deutschland konnten im vergangenen Jahr 3000 Tonnen nicht annehmen, weil Zwischenlager fehlen“, schilderte er eindrucksvoll und bat die Kommunen um Lösungsmöglichkeiten.



Geschenk als Botschaft für Berlin

Am Ende des Neujahrsempfangs erhielt Ministerpräsident Markus Söder das Buch des Gmunder Heimatdichters Beni Eisenburg „A Bleaml auf’m Huat“. Von der Miesbacher CSU-Fraktion gab es einen oberbayerischen Trachtenhut, den Söder auch gleich aufbehielt. „Er ist im Oberland nicht Dekoration oder nur Schutz vor Unwetter, sondern bringt auch das Selbstverständnis zum Ausdruck“, erklärte Radwan bei der Übergabe. Der Ministerpräsident möge diesen künftig auch bei Sitzungen in Berlin tragen, „damit die wissen, was die Stunde geschlagen hat, wie beispielsweise bei der Erbschaftssteuer, die zutiefst unfair ist“. iv